موت وخراب.. تقرير الأمم المتحدة يصدم العالم بشأن حجم الدمار في غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «موت وخراب.. تقرير عن الأمم المتحدة يصدم العالم بشأن حجم الدمار في غزة».

موت ودمار وخراب وعشرات السنوات لعودة القطاع إلى ما كان عليه، صدمة كبرى خلفها التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة، ذلك القطاع الذي أهلكته الحرب فتحول من منطقة شامخة إلى كومة من الدمار والركام.

التقرير الأممي أكد أن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل إذا سارت الوتيرة بنفس توجه إعادة الإعمار في الصراعات السابقة.

التقرير أوضح أيضا، أن القصف الإسرائيل المستمر منذ نحو 7 أشهر سبّب خسائر بمليارات الدولارات، وأدى إلى تحول العديد من المباني الخرسانية المرتفعة في القطاع المكتظ بالسكان إلى أكوام من الركام ستحتاج إلى أكثر من 40 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة مجددا.

