شكوى مواطنى عزبة البرج من انتشار القمامة والأوبئة

مع انتشار تلال القمامة بشكل مبالغ به في شوارع مدينة عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط ،أرسل عدد من الأهالى شكوى إلى القائمين على ملف النظافة بديوان عام محافظة دمياط مؤكدين أنه لا يخلو شارع بالمدينة الا ونجد تلال القمامة مما يؤثر بالسلب على صحة المواطنين وانبعاث الروائح الكريهة من تراكم القمامة وانتشار الأوبئة نتيجة لتراكم القمامة.





حيث يقول فهيم عبدالحى احد الاهالى، ان مجلس المدينة بعزبة البرج يقوم بتحصيل رسوم شهريا للنظافة من المواطنين دون ان يقدم خدمة وهى رفع تلال القمامة المنتشرة بشوارع االمدينة حيث نري يوميا الكلاب الضالة والقطط تنتشر على تلك الأكوام في مشهد يرفضه الجميع .





مضيفا طالبنا كثيرا بحملات يومية ومستمرة لرفع القمامة من الشوارع والمناطق المجاورة للمدارس والمستشفيات والاسواق ايضا ولكن حملات مجلس المدينة ليست يومية بل الحملات تكون بين الحين والاخر.





وأضافت سهام عبدالله ،موظفة، ,أن المواطنين يعانون من سوء حال النظافة وعلى الرغم من ذلك بندفع رسوم نظافة كل شهر واللي ما يدفع يتعمل له قضية وياخد حكم غيابي وممكن يتحبس ورغم ذلك بنشيل الزبالة بنفسنا وعلى حسابنا لانه في حالة تركها هناك من يقوم بإشعال النيران بها مما يض بشكل واضح على صحتنا وصحة اطفالنا.



