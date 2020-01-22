محافظ البحر الأحمر يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بمقابر الشهداء بالغردقة

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، بمرافقة نائب محافظ الإقليم الدكتورة يسرا عطية، بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بمقابر الشهداء بمدينة الغردقة، وذلك احتفالًا بالذكرى الخمسين للعيد القومي للمحافظة.





وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الجمهورى، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر والبحر الأحمر.





ومن جانبه قدم المحافظ التهنئة إلي أهالي البحر الأحمر وقيادات المحافظة من القوات المسلحة والشرطة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدا على أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط شرطة وكذا شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل هذا الوطن، ووجه رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يمتلكو من أبنائهم فداء لرفعة الوطن، هؤلاء الذين نعرف قدرهم وقيمتهم ونكن لهم كل الاحترام والتقدير ومهما قدمنا لهم من تكريم ، فلن نوفي أسر الشهداء حقهم.





حضر وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى السكرتير العام للمحافظة اللواء عبدالفتاح تمام، و السكرتير العام المساعد العميد تامر سمير، وقيادات محافظة البحر الأحمر، ورئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية، والمستشار العسكرى لمحافظة البحر الأحمر، وعدد من قيادات الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، ومديرى المديريات ، ولفيف من رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة.





يذكر أن محافظة البحر الأحمر تحتفل فى 22 من يناير من كل عام بعيدها القومي تخليدا لذكرى معركة شدوان الباسلة ، التى شارك فيها أهالى مدينة الغردقة، القوات المسلحة فى صد العدوان الإسرائيلي على جزيرة شدوان المجيدة.





وكان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، قد أصدر قرارًا بإلغاء احتفالات المحافظة بعيدها القومي الخمسين "اليوبيل الذهبي"، وذلك تضامنًا مع أسر الصيادين المفقودين، وذلك تأكيدًا لتعهد محافظ الإقليم منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر الماضي بأنه يعتبر أهالى المحافظة أبناءه، ومشاركته لهم في مختلف مناسباتهم، وأنه يواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية عمليات التمشيط والبحث عن الصيادين المفقودين.



