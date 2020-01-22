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محافظات

محافظة الفيوم: ضخ 323 مليون جنيه لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلنت محافظة الفيوم عن تمويل 16 ألفا و500 مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال العام الماضي 2019 من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، بتكلفة مالية بلغت 323 مليون جنية، أسهمت في توفير 25 ألف فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع الشباب لإقامة مشروعات صناعية وتنموية ويدوية فضلًا عن تنمية الحرف التراثية، وتوفير فرص عمل للشباب، والبدء بمشروعات صغيرة لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة كمساهمة في التنمية الاقتصادية.

أوضح المهندس أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالفيوم أنه خلال العام الماضي شارك الجهاز في 14 معرضا محليا وإقليميا، لافتًا الى تسجيل 35 مشروعا للحصول على فرص تصديرية بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات بجانب توفير الخدمات التسويقية وصفقات التكامل بين المشروعات وسلاسل المحلات التجارية لعدد 30 مستفيد، بالإضافة إلى تقديم خدمات المعلومات ودراسات الجدوى لعدد 732 مستفيدا.

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كشف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عن تنفيذ 4 دورات تدريبية لريادة الاعمال لعدد 80 شابا وفتاة، وتنفيذ 40 ندوة تعريفية لتوعية الشباب وتنمية فكر وثقافة العمل الحر.

ولفت الى اعتماد الجهاز لمنحة بقيمة 30 مليون جنية من خلال اتفاقية الاتحاد الاوربي لمناهضة الهجرة غير الشرعية ببعض قرى المحافظة لتنفيذ مشروعات بنيه أساسية وتنمية مجتمعية في قطاعات الصحة والبيئة ومحو الامية وتدريب وتشغيل الشباب خلال عام 2020، بالإضافة الى الانتهاء من اعداد مذكرة تفاهم بين الجهاز وجامعة الفيوم لدعم طلبة السنوات النهائية وشباب الخرجين وتبني برامج ريادة الاعمال والابتكار وتحفيز الشباب للدخول في سوق العمل الحر تمهيدًا لتوقيعها ودخولها حيز التنفيذ خلال الربع الأول من العام الحالي.

محافظة الفيوم: ضخ 323 مليون جنيه لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
محافظة الفيوم: ضخ 323 مليون جنيه لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
محافظة الفيوم: ضخ 323 مليون جنيه لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
محافظة الفيوم: ضخ 323 مليون جنيه لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
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