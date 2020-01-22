خزانات وإشعال النار.. ماذا يفعل أهالي شمال سيناء عند نزول الأمطار



بينما اهتم أهالي الحسنة ونخل والشيخ زويد، بعملية تجميع المياه في خزانات ارضية لإعادة استخدامها مرة أخرى طوال العام.



وقد تعرضت مناطق شمال سيناء،الي هطول امطار غزيرة اليوم الاربعاء،خاصة المدن الساحلية والتي أثرت نسبيا على حركة المواطنين في الشوارع والاسواق التجارية.



كما ارتفعت أمواج البحر والتي زادت معها عمليات المد والجزر وأثرت على حركة الصيد على الشاطئ خاصة بمدينة العريش، حيث انتشرت السحب والغيوم في السماء بصورة ملحوظة وسط توقعات بارتفاع معدلات هطول الأمطار خلال الفترة المسائية.



ومن جانبها.. واصلت المحافظة رفع درجات الاستعداد والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة المياه التي تراكمت في المناطق المنخفضة علي الطرق.واستمرار التواصل عن طريق غرف العمليات لمتابعة حركة المياه تحسبا لحدوث سيول .



كما تم التنبيه على سائقي السيارات بتوخي الحذر عند السير على الطرق وقت هطول الأمطار الي جانب التنبيه على المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الأمور وعدم إشعال المدفأة دون وجود اي منافذ التهوية تجنب لـ مخاطرها.



احتاط المواطنون في شمال سيناء،للتقلبات في الأحوال الجوية، وذلك بالالتزام في منازلهم وعدم التعرض لموجة الصقيع التي تؤثر علي الصحةحيث فضل الكثيرون إشعال النار في الحطب والفحم للحصول على التدفئة.