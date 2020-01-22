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محافظات

مرتب القاضي 6 جنيهات.. استئناف الإسماعيلية: حكاية أول محكمة بمنطقة القنال

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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انجي هيبة
تعتبر محكمة استئناف الإسماعيلية، واحدا من أهم الآثار التاريخية والتي ارتبطت بتاريخ نشأة المحافظة، حيث أنها أول محكمة تنشأ فيها. 

يقول حسين الشريف، مؤرخ من أبناء الإسماعيلية، ان الفضل في إنشاء اول محكمة في تاريخ الإسماعيلية يرجع لأعظم مدير أشغال فى تاريخ قناة السويس ألا وهو فيليب فوازان المسؤول الأول، حيث بعد أن تم تخطيط مدينة الإسماعيلية ومرافقها كان هناك مرفق حيوى هام الا وهو اول محكمةاقيمت فى تاريخ منطقة القناة اقيمت فى الاسماعيليه. 

ويضيف حسين الشريف، أن أول محكمة أنشئت في تاريخ مدن القناة كانت المحكمة الشرعية و أقيمت سنة 1864، أثناء حفر القناة وتم الانتهاء منها سنة 1865 وكانت فى شارع الثلاثينى "فؤاد الأول سابقا" وشارع الجيش نيجريللى سابقا. وبنيت المحكمة على أرض ملك شركة قنال السويس، وبلغت تكاليف نشاتها 34698.71 فرنك فرنسى، وكانت وظيفة المحضر بمرتب جنيها واحدا شهريا.  

وقد بلغ مرتب القاضى ستة جنيهات شهريا، وخضعت محكمة الإسماعيلية الشرعية للإشراف مفتى الشرقية.  

وقد نشأت المحكمة الابتدائية فى الإسماعيلية أولا وبصفة مؤقتة وفى الزقازيق بصفة دائمة، ثم اقترح مجلس الاستئناف نقل محكمة الإسماعيلية الى المنصورة فأصدر إسماعيل باشا أمرا بذلك فى 12 يونيو 1878 وكانت محكمة الاسماعيليه تنتدب أحد القضاة الأجانب لحضور الجلسات التى تعقد بمأمورية بورسعيد القضائية.  

وكانت مأموريه بورسعيد الجزئيه تابعه لمحكمه الاسماعيليه الابتدائيه وقد اشتغل فى مجال القانون بالاسماعيليه شخص واحد فى عام 1907، ثم ارتفع العدد الى اربعه اشخاص 1917. 


 وفى عام 1927 بلغو ثمانيه اشخاص وقد استمر هذا العدد حتى 1937، وفى عام 1947، ارتفع عدد المشتغلين فى مجال القانون بالاسماعيليه فبلغوا 48 شخصا منهم امراءه واحده دخلت مجال المحاماه. 

 فلهذا كانت محمكه الاسماعيليه الشرعيه بشارع الثلاثينى اول محكمه بمنطقه القنال.
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