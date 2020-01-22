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حوادث

مصرع طفل سقط عليه حائط أثناء لهوه أعلى سطح منزل بسوهاج

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:01 ص
طفل سقط عليه حائط
طفل سقط عليه حائط أثناء لهوه أعلي سطح منزل بسوهاج
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خالد رياض
استقبل مستشفى المنشأة المركزي بسوهاج، طفل جثة هامدة إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة لسقوط حائط عليه أثناء لهوه أعلي سطح منزله بمدينة المنشاة

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من المستشفي المركزي بالمنشأة بوصول الطفل "محمد. ا. ع" 9 سنوات تلميذ ويقيم شارع الطواحين بندر المنشاة "جثة هامدة" إدعاء سقوط حائط عليه. 

 وبسؤال عمه "رضوان. ع. ا" 50 عاما صاحب مكتب مقاولات ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقه أعلى سطح الطابق الثالث بالمنزل سقطت عليه حائط تحت الإنشاء مما نتج عنه وفاته، ونفي الشبهة الجنائية. 

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك. 

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة. 
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