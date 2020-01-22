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حوادث

مرور القاهرة والجيزة يعين الخدمات المرورية لتركيب الفواصل الدائمة بكوبري تحيا مصر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:06 ص
كوبرى تحيا مصر
كوبرى تحيا مصر
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أ ش أ
قامت إدارتا المرور بمديرتى أمن (القاهرة ، الجيزة) بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك للبدء فى تنفيذ أعمال تركيب فواصل التمدد الدائمة لكوبرى النيل الشرقى (كوبرى تحيا مصر)، واستكمال تركيب فواصل المطالع والمنازل بمنطقة شبرا.

وسيتم غلق نصف الاتجاه بالتناوب لكل مطلع ومنزل، بينما يتم غلق الاتجاه القبلي للقادم من الطريق الدائرى إلى مناطق شبرا بداية من يوم الجمعة الموافق 24 يناير الجاري إلى 25 فبراير المقبل، ويتم غلق الاتجاه البحرى القادم من مناطق شبرا إلى الطريق الدائرى بداية من يوم الجمعة الموافق 25 فبراير وحتى 27 مارس المقبلين.

ويتم تسيير حركة المرور فى الإتجاه البحرى، وتحويله إلى اتجاهين مع عمل الفواصل اللازمة بين الاتجاهين بشكل مؤقت، مع وضع العلامات الإرشادية اللازمة وتوسيع مخرج التحويلة أعلى منطقة شبرا لتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى تشغيل الممشى الزجاجي فى الاتجاه البحرى وغلق الممشى فى الاتجاه القبلى، ونقل الخدمات الأمنية مع بداية أعمال تركيب الفواصل.

ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتأمين منطقة الأعمال.
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