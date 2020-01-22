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بين الناس

مياه الشرب تستجيب لـ صدى البلد لحل مشكلة الصرف الصحى بكفر الشيخ

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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شروق حمدى
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة في موقع صدى البلد تحت عنوان " مياه الصرف الصحى تحاصر سكان قرية المندورة بكفر الشيخ.

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ أفادت أن القرية بها خفض منسوب يتبع الوحدة المحلية ويتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى بها اتحاد أوربي  والمياه الموجودة ناتجة عن موجة هطول الأمطار التي تتعرض لها البلاد في الآونة الأخيرة والشركة لا تتأخر عن تقديم العون للوحدات المحلية بكافة المحافظة في التخلص من مياه الأمطار وفقا للإمكانيات المتاحة.

وأفادت الشركة، في ردها على الشكوى المنشورة بعنوان: "أهالى قرية المداور بالمنيا: نعيش بدون صرف صحي ولا غاز طبيعي"  بأن تنفيذ المشروعات لا يقع ضمن نطاق اختصاص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تختص فقط بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد. 
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