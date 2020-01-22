وفد روماني للتراس: الهيئة العربية للتصنيع أحد أعمدة الصناعة المصرية

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المتميزة لدولة رومانيا الصديقة في العديد من مجالات التصنيع ، مشددا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة للمشاركة في نقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التصنيع المختلفة بالتعاون مع الخبرات العالمية.





جاء هذا خلال زيارة "جابريل توتسو" مدير عام شركة روم آرم الرومانية، و"فيوريل مانول" المدير التنفيذي لشركة باتروميل الرومانية ومسئولي الشركات الرومانية، ومن بينهما شركة تيتان الرومانية التابعة لهما وبحضور السفير "ميهاي ستيفان ستوبارو "سفير رومانيا بالقاهرة.





وتأتي تلك الزيارة في إطار تعزيز كافة أوجه التعاون والاستثمار ورغبة الجانب الروماني في فتح آفاق للتعاون والتصنيع بمصر في ظل مناخ الاستثمار الحالي بجمهورية مصر العربية عضوية رومانيا للاتحاد الأوروبي ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.





شهد الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات الرومانية وتحديد آليات تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك في العديد من مجالات الصناعة المختلفة والاتفاق على تبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات والاحتياجات.





وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية والتصنيع المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية والعربات المدرعة والصيانة وتحديث خطوط الإنتاج وأيضا تصنيع مستلزمات المعدات اللازمة لعربات السكك الحديدية وإدارة حركة مرور المدن الذكية والتحول الرقمي ونظم المعلومات.





في هذا الصدد أكد "التراس" علي دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة رومانيا الصديقة مشددا علي اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار في مصر.





وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا الرومانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلي جانب زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك للعربية للتصنيع والشركات الرومانية في السوق المصرية والعربية والأفريقية، وكذلك إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" بهدف تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.





من جانبه أعرب "جابريل توتسو" عن تطلع شركة "روم آرم" لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المُشترك مع مصر مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية والاستخدام المشترك وهذا ما لمسناه عن قرب أثناء مشاركتنا بمعرض إيدكس الدولي للدفاع الذي عقد بالقاهرة نهاية عام 2018.





وأشار"توتسو" أن اهتمام الجانب الروماني بالتعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، مُشيدا بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في جميع مجالات التنمية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا.





كما أشار "فيوريل مانول" إلى أن الشركات الرومانية متحمسة لعقد المزيد من الشراكات مع "العربية للتصنيع" في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل معدات المصانع وحساسات الإشعاع والمواد الكيماوية والتي لنا تعاون سابق معها في العديد من مجالات التصنيع مؤكدا أن الهيئة تمثل أحد أعمدة الصناعة المصرية وأنها ستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز هذا التعاون.





بدوره؛ أكد "ميهاي ستيفان ستوبارو" أن ما نشهده لحظة تاريخية لتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا في ظل رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبى وكذلك رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وهو ما يعطى بُعدًا استراتيجيًا هامًا لهذا التعاون؛ مشيرا لاهتمام الحكومة الرومانية بنقل وتبادل الخبرات والدخول في مشروعات للتصنيع المشترك ,في إطار المناخ الآمن الجاذب للاستثمارات الذي تشهده مصر حاليا .