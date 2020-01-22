جمعية مصارف لبنان تصدر بيانا بشأن الحكومة الجديدة

أكدت جمعية مصارف لبنان في بيان، استعدادها للمساعدة على النهوض من الأزمات الاقتصادية والمالية، مرحبة بتشكيل الحكومة الجديدة.





ووفقا لـ "لبنان 24"، أعربت الجمعية اللبنانية عن آمالها في أن يكون لهذا التشكيل وقع إيجابي على الأوضاع العامة للبلاد تمهيدا لعودة الثقة والاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي على أسس صلبة.





وتوقعت الجمعية أن تباشر الحكومة بلا تأخير تنفيذ الإصلاحات.

وعاهدت الجمعية في بيان زبائنها وموظفيها والرأي العام بأنها ستكون مستعدة للمساعدة على النهوض من الأزمات الاقتصادية والمالية.



