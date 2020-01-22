جمعية مصارف لبنان تصدر بيانا بشأن الحكومة الجديدة

أكدت جمعية مصارف لبنان في بيان، استعدادها للمساعدة على النهوض من الأزمات الاقتصادية والمالية، مرحبة بتشكيل الحكومة الجديدة.
ووفقا لـ "لبنان 24"، أعربت الجمعية اللبنانية عن آمالها في أن يكون لهذا التشكيل وقع إيجابي على الأوضاع العامة للبلاد تمهيدا لعودة الثقة والاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي على أسس صلبة.
وتوقعت الجمعية أن تباشر الحكومة بلا تأخير تنفيذ الإصلاحات.
وعاهدت الجمعية في بيان زبائنها وموظفيها والرأي العام بأنها ستكون مستعدة للمساعدة على النهوض من الأزمات الاقتصادية والمالية.
وقد وقع الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الثلاثاء مرسوما لتشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة حسان دياب.
وتضم الحكومة الجديدة عشرين وزيرا لم يتولوا مناصب سياسية فيما سبق، ولكنهم محسوبون على قوى سياسية كبرى.
وجاء تشكيل الحكومة بعد توصل حزب الله وحلفائه لاتفاق على أسماء الوزراء بعد ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري إثر مظاهرات ضخمة ضد الطبقة السياسية.