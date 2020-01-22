AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جمعية مصارف لبنان تصدر بيانا بشأن الحكومة الجديدة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:21 م
جمعية مصارف لبنان
جمعية مصارف لبنان تصدر بيانا بشأن الحكومة الجديدة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكدت جمعية مصارف لبنان في بيان، استعدادها للمساعدة على النهوض من الأزمات الاقتصادية والمالية، مرحبة بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقا لـ "لبنان 24"، أعربت الجمعية اللبنانية عن آمالها في أن يكون لهذا التشكيل وقع إيجابي على الأوضاع العامة للبلاد تمهيدا لعودة الثقة والاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي على أسس صلبة.

 وتوقعت الجمعية أن تباشر الحكومة بلا تأخير تنفيذ الإصلاحات. 
 
وعاهدت الجمعية في بيان زبائنها وموظفيها والرأي العام بأنها ستكون مستعدة للمساعدة على النهوض من الأزمات الاقتصادية والمالية.

وقد وقع الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الثلاثاء مرسوما لتشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة حسان دياب.

وتضم الحكومة الجديدة عشرين وزيرا لم يتولوا مناصب سياسية فيما سبق، ولكنهم محسوبون على قوى سياسية كبرى.

وجاء تشكيل الحكومة بعد توصل حزب الله وحلفائه لاتفاق على أسماء الوزراء بعد ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري إثر مظاهرات ضخمة ضد الطبقة السياسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس اللبناني يكشف سبب عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة

يوم ساخن في لبنان.. الحريري يعلن رفضه تشكيل الحكومة الجديدة.. وبهيج طبارة وسمير الخطيب أبرز الأسماء المطروحة على الساحة.. وقائد الجيش يدخل على خط الأزمة

الرئيس اللبناني يؤكد أهمية الحفاظ على الأوضاع النقدية والثقة بالقطاع المصرفي

الكتلة النيابية لـ "القوات اللبنانية": لن نسمي أحدا لرئاسة الحكومة خلال الاستشارات

سفير مصر في لبنان يؤكد أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

مصادر لبنانية ترجح تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

ترشيحاتنا

تريند الفن.. شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها و طلقني.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

زى أخويا.. هدى المفتى تكشف عن علاقتها بـ محمد الشرنوبى

ابنة رانيا يوسف تخوض تجربة التمثيل لأول مرة.. فيديو

جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لسقوط خالد النبوي مغشيا عليه في الجيم.. تفاصيل

هاشتاج #لا_لاستقالة_تركي_آل_الشيخ يتصدر تويتر

تعرف على الفئات المعفاة في منظومة التأمين الصحي الشامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى أيه النهاردة.. سيجار بالجبنة وسبموسة بالسبانخ وكرات الدجاج المقرمشة

إهمال زوجة يودي بحياة شريك حياتها المصاب بالخرف.. تفاصيل مؤلمة

اختيار 20 عرضا بمسرح الجنوب