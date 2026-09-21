قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على عاطل انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك
تفاصيل جديدة في قضية الطفل ياسين.. نيابة دمنهور تستكمل التحقيقات في بلاغ المدرسة
الاستعانة بمعلمين بالحصة لسد عجز مدرسي الدين المسيحي بأسيوط.. وإقرار بعدم المطالبة بالتعيين
أطلق عليهم النار.. القبض على المتهم بإصابة شخصين فى مشاجرة بالإسماعيلية
روسيا تعلن استهداف سفينة شحن للقوات الأوكرانية في أوديسا
نائب يطالب وزير الكهرباء بخطة لخفض أسعار الكهرباء مع التوسع في الطاقة المتجددة
استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة
إصابة معلمة بأزمة صدرية داخل مدرسة في الدقهلية
الزناتي: المدرسة نموذج مصغر للمجتمع.. والمعلم حجر الزاوية في بناء الهوية المصرية
بمرتب 40 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط 2300 فرصة عمل في محطة الضبعة النووية
جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة
مخزون السلع يكفي عامًا.. شعبة المواد الغذائية تطمئن المواطنين بشأن الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة المحطات النووية تشهد أداء يمين الولاء للدفعة الجديدة من العاملين

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية
وفاء نور الدين

شهد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء يوم الأحد الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦، بمبنى الهيئة بالقاهرة، مراسم أداء يمين الولاء للدفعة الجديدة من المهندسين والعلميين بمختلف التخصصات الهندسية والعلمية، بحضور عدد من قيادات الهيئة.


وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة لتلبية احتياجاتها من الكوادر المتخصصة، وتعزيز قدراتها الفنية والعلمية في مختلف مجالات العمل النووي.


وخلال مراسم أداء يمين الولاء، أكد الدكتور شريف حلمي أهمية الالتزام بالقواعد والمعايير المنظمة للعمل، وفي مقدمتها معايير الجودة والسلامة والانضباط المهني، إلى جانب مواصلة تطوير القدرات العلمية والفنية، بما يتوافق مع طبيعة العمل ومتطلباته في مجال الطاقة النووية.


وأوضح  أن انضمام الدفعة الجديدة يأتي في إطار دعم منظومة العمل بالهيئة، والاستفادة من التخصصات الهندسية والعلمية التي تضمها في تنفيذ المهام المنوطة بها، ولا سيما ما يرتبط بمشروعات الطاقة النووية المصرية، وفي مقدمتها مشروع المحطة النووية بالضبعة.


وعقب ذلك، أدى المهندسون والعلميون الجدد يمين الولاء، مؤكدين التزامهم بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وبما يحقق أهداف الهيئة ويدعم مسيرة العمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.


وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في توفير وتأهيل الكوادر المتخصصة، وتعزيز قدراتها البشرية والفنية، بما يدعم تنفيذ مشروعات الطاقة النووية المصرية، ويسهم في بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات المراحل المقبلة من البرنامج النووي المصري السلمي.


وتؤكد الهيئة استمرارها في تطوير منظومة العمل وتأهيل كوادرها وفقًا لأعلى المعايير المهنية والفنية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها ودورها في دعم توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز أمن الطاقة.

المحطات النووية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المحطة النووية بالضبعة مجالات العمل النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

ترشيحاتنا

عقب تداول استغاثة الأسرة .. اللواء إبراهيم أبو ليمون يوجه بتوفير فرصة عمل لزوجة الشاب المتوفى

سند وقت الشدة.. محافظ بورسعيد يقرر صرف مساعدة مالية عاجلة لأسرة شاب توفي بحادث

صورة موضوعية

إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص بمنطقة تقسيم السلام بالغردقة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد انتظام العملية التعليمية بمجمع مدارس حي بولاق الدكرور

بالصور

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في حفل دير جيست

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد