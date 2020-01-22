يخدم بلاي ستيشن 4.. يوتيوب يطلق تطبيق YouTube TV

أطلقت شركة يوتيوب "YouTube"، تطبيقها الخاص بخدمة YouTube TV لمنصة بلاي ستيشن 4 "PlayStation 4"، ليصبح أول خدمة للاشتراك التلفزيوني المباشر من الأطراف الخارجية يتم إطلاقها على منصة الألعاب التابعة لشركة سوني. Sony





وبحسب ما ذكره موقع "ذا فير ج" التقني، منذ إطلاق خدمة بلاي ستيشن فيو PlayStation Vue، حرصت شركة سوني على إبقاء التطبيقات المنافسة، مثل سلينج تي في Sling TV، ويوتيوب تي في، وهولو Hulu، بعيدة عن منصة بلاي ستيشن 4.





ولكن من المقرر إيقاف تشغيل خدمة بلاي ستيشن فيو بحلول نهاية الشهر الحالي، لذا يبدو أن سوني ستبدأ فتح المجال لإطلاق الخيارات الأخرى على منصتها.





وقد قالت الشر في شهر أكتوبر الماضي: "لسوء الحظ، فإن صناعة التلفاز المدفوع الأجر ذي التنافسية العالية والمحتوى الباهظ وصفقات الشبكة كانت أبطأ في التغيير مما توقعنا".





وأضافت: "لهذا السبب، قررنا أن نواصل التركيز على أعمالنا الأساسية في مجال الألعاب".





والآن يمكن تنزيل تطبيق يوتيوب تي في YouTube TV، من المتجر الخاص بمنصة الألعاب بلاي ستيشن ستور PlayStation Store، ويمكن للعملاء الجدد الحصول على نسخة تجريبية مجانية من الخدمة بقيمة 50 دولارا شهريًا.