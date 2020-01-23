آمنة نصير: نسعى لإصدار قوانين تعيد الاستقرار للأسرة المصرية

قالت النائبة امنة نصير أنها قررت عدم التقدم بمشروع القانون الذى أعلنت عنه منذ فترة بشأن تجريم الزواج العرفى ، خاصه فى ظل تقديم عدد من النواب مشروعات قوانين بشأن تجريم ظاهرة الزواج العرفى ، وذلك لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة على المجتمع المصرى.





وأشارت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن النواب لديهم رغبة شديدة خلال الفترة المتبقية من دور الإنعقاد الحالى لإصدار قوانين تساهم فى حماية الأسرة والمرأة والأطفال ، بما يعيد الإستقرار للأسرة المصرية.



