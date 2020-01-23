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رياضة

مجدي عبد الغني: ميدو لم يفشل مع المقاصة.. والزمالك أضاع الدوري ..فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 01:27 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
علق مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، على ضياع الدورى من الزمالك الموسم الماضي والحالي، إلى جانب إعارة المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي إلى نادي الإتفاق السعودي.

وقال "البلدوزر"، في ندوة بـ"صدى البلد"، إن وليد أزارو كان لابد من بيعه عند تلقي عرض صيني بملايين الجنيهات، معقبًا "لكن لم يتم بيعه لعدم وجود احتراف فى الأندية، وعمل حساب الجمعية العمومية فقط". 

وتابع "المفترض تلقى أزارو عرضا بـ 10 ملايين دولار كان لازم يمشي، والدورى تم حسمه للأهلي"، منوهًا بأن تراجع مستوى الأندية بالدورى يعود إلى عدم وجود مواهب كثيرة، فضلا عن عدم قدرة المدربين على بناء التكتيك.

وأشار إلى أن الجميع تخيل أن أحمد حسام ميدو فشل فى تدريب فريق مصر المقاصة، مشيرا إلى أنه يلام على شيء وحيد، حيث كان يجب اختيار نوعية اللاعبين من بداية الموسم الذين تولى بهم قيادة الفريق الفيومي.
 
وأكد أن "الزمالك الموسم اللى فات أضاع الدورى بيده، وأهداه إلى غريمه التقليدي النادي الأهلي، والموسم الحالي الزمالك فرط في نقاط، ويعتبر الدورى ضاع من القلعة البيضاء".

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