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أحمد موسى يكشف مخطط الإخوان لكسر جهاز الشرطة مثلما حدث في 2011.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:02 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين

قال  الإعلامي أحمد موسى،  إن عناصر الإخوان  الإرهابية يقومون باتباع أوامر الجوكر لتنفيذ العمليات الإرهابية والأعمال التخريبية في مصر وكسر جهاز الشرطة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم تدريب عناصر الإخوان على  اللياقة البدنية ورمي الحجارة.


وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  عناصر الإخوان الإرهابية هي من قامت بتسريب تلك المحادثات بعد بيان الداخلية".

وعرض الإعلامي أحمد موسى تسريبات محادثات لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية على جروبات ما يسمى بالحركة الشعبية الإرهابية .

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" يتم تدريب عناصر الإخوان الإرهابية  على قطع الطرق الرئيسية ومنع قوات الأمن من التقدم . ويتم اختيار الطرق الرئيسية التي تساعد العناصر الإخوان على الهرب بسهولة".


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