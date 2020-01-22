أحمد موسى يكشف مخطط الإخوان لكسر جهاز الشرطة مثلما حدث في 2011.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر الإخوان الإرهابية يقومون باتباع أوامر الجوكر لتنفيذ العمليات الإرهابية والأعمال التخريبية في مصر وكسر جهاز الشرطة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم تدريب عناصر الإخوان على اللياقة البدنية ورمي الحجارة.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" عناصر الإخوان الإرهابية هي من قامت بتسريب تلك المحادثات بعد بيان الداخلية".

وعرض الإعلامي أحمد موسى تسريبات محادثات لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية على جروبات ما يسمى بالحركة الشعبية الإرهابية .

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" يتم تدريب عناصر الإخوان الإرهابية على قطع الطرق الرئيسية ومنع قوات الأمن من التقدم . ويتم اختيار الطرق الرئيسية التي تساعد العناصر الإخوان على الهرب بسهولة".



