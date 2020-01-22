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رياضة

مصر تواجه الجزائر في نصف نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:58 م
أحمد الأحمر قائد
أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد
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عمرو الحلواني
ضرب المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة المدير الفني الاسباني روبيرتو باروندو، موعدًا مع نظيره الجزائري في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد المقامة خلال الفترة من 16 إلى 26 يناير الجاري بتونس والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم 2021.
واحتلت مصر صدارة المجموعة الأولى في الدور الرئيسي للبطولة، بعد فوزها على نظيرتها أنجولا بنتيجة 33-26 ، لتقابل الجزائر بعد خسارة الأخيرة من تونس بنتيجة 26-22 واحتلالها المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف تونس التي تصدرت المجموعة. ومن المنتظر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي بعد غد الجمعة 24 يناير، وتقابل مصر الجزائر الساعة الخامسة، فيما تواجه تونس أنجولا الساعة السابعة مساء.
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