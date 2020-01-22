ارحل عن الأهلي.. إكرامي يوجه رسالة قوية الى صالح جمعة ..فيديو

حرص إكرامى الشحات حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، على توجيه نصيحة لصالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين اللاعب والسويسرى رينه فايلر المدير الفني للفريق.
وقال إكرامى لصالح جمعة خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" قائلًا: من الأفضل أن تخرج من الأهلي حاليًا على سبيل الإعارة، وأن تبذل قصارى جهدك فى تلك الفترة من أجل استعادة مستواك والعودة بقوة لصفوف المارد الأحمر.
وكان صالح جمعة انقطع لمدة 10 أيام متواصلة عن تدريب الأهلى على خلفية خلافه مع الجهاز الفني وقرر رينيه فايلر زيادة عقوبة الغياب عن المران على صالح جمعة لتصل لـ50 ألف جنيه عن المران الواحد بدلًا من 10 آلاف فقط بسبب استمراره على الخطأ.
صعد صالح جمعة لاعب وسط الأهلى أزمته مع إدارة ناديه، بعد إعلانه رفض الخروج معارًا، مشترطًا الرحيل بشكل نهائى عن القلعة الحمراء أو الاستمرار داخل صفوف الفريق حتى نهاية عقده.