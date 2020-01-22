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رياضة

وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لإطلاق سباق نصف ماراثون الأهرامات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:21 م
الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل سباق "نصف ماراثون الأهرامات، اليوم الأربعاء، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.

حضر فعاليات المؤتمر الصحفي الدكتور سيف الله شاهين - رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، ايمن حقي - مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة the TriFactory  ، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من السادة الإعلاميين والصحفيين.

وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة :" تأتي هذه الفاعلية ضمن استراتيجية الوزارة لتوسيع قاعدة انتشار رياضة الجري والاهتمام بالصحة ، ولدينا رغبة كبيرة  في ان يكون الجري أسلوب حياة لدى كل المصريين، ونسعد دومًا بالتعاون لتنظيم مثل هذه الفعاليات، والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز تواجد مصرنا العزيز على خارطة السياحة الرياضية".

وقال ايمن حقي - مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة the TriFactory  ، أتوجه بالشكر لوزير الشباب والرياضة لرعايته هذه الفاعلية والتعاون المثمر من خلال وزارة الشباب والرياضة (الإدارة العامة للسياحة الرياضية)، والسباق يقام للعام الثاني على التوالي ، ويعطى الفرصة للمتسابقين للمشاركة في اي من الثلاث مسافات المتاحة وهي ٢١ كم، ١٠ كم، بالإضافة الو ٦ كم، ".

قال "حقى": "بعد نجاح النسخة الأولى العام الماضي سيضم سباق "نصف ماراثون الاهرامات" هذا العام مسارات جديدة بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم في قلب هضبة الأهرامات، فسباق العام الماضي شارك فيه 3600 متسابق يمثلون 77 دولة، ولدينا اهتمام كبير بالمعايير الدولية وهذا يجعلنا قادرين على استقطاب المحترفين ومشاركتهم في السباق".
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