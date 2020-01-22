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توك شو

أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة برنامج على مسئوليتي.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:43 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن الفائزين في مسابقة برنامج "على مسئوليتي" والتي تم الإعلان عنها من أسبوع.

 

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن  الفائز الأول «علاء أحمد إبراهيم» من محافظة السويس «15 ألف جنيه».


وتابع الإعلامي أحمد موسى: الفائز الثاني في مسابقة برنامج على مسئوليتي «هاني منير جرجس» من محافظة الجيزة بـ «10 آلاف جنيه».


وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "سيتم تسليم الجوائز على الهواء في حلقة يوم الأربعاء المقبل".


وطرح الإعلامي أحمد موسى سؤال الأسبوع المقبل وجاء نص السؤال على النحو التالي: "من هي بطلة فيلم العمر لحظة؟".

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