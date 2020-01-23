برلماني عن استمرار حظر الطيران الروسي: هيئة التنشيط متقاعسة

تقدم النائب إبراهيم حجازي بطلب إحاطة بشأن عودة السياحة الروسية إلى مصر، متهما هيئة التنشيط السياحي بالتقاعس والتقصير في التنشيط للسياحة المصرية بروسيا رغم وجود القرار السياسي بعودة السياحة إلى مصر.





وأضاف حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن طلبه لاقى تأييدا من قبل نواب لجنة السياحة، حيث أعلن النائب عمرو صدقي رئيس اللجنة، موافقة الرئيس الروسي بوتين على عودة السياحة الروسية إلى مصر، من خلال كتاب رآه النواب خلال زيارتهم لموسكو.





وطالب حجازي، هيئة التنشيط السياحي بتشجيع القطاع الروسي على التحرك بعد إلغاء قرار حظر الطيران إلى شرم الشيخ والمناطق السياحية دون التنفيذ حتى الآن، مؤكدا على أهمية السياحة الروسية التي كانت الأعلى قبل الأزمات السياحية بعد 2011.



