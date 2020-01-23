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برلمان

برلماني عن استمرار حظر الطيران الروسي: هيئة التنشيط متقاعسة

الخميس 23/يناير/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
تقدم النائب إبراهيم حجازي بطلب إحاطة بشأن عودة السياحة الروسية إلى مصر، متهما هيئة التنشيط السياحي بالتقاعس والتقصير في التنشيط للسياحة المصرية بروسيا رغم وجود القرار السياسي بعودة السياحة إلى مصر.

وأضاف حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن طلبه لاقى تأييدا من قبل نواب لجنة السياحة، حيث أعلن النائب عمرو صدقي رئيس اللجنة، موافقة الرئيس الروسي بوتين على عودة السياحة الروسية إلى مصر، من خلال كتاب رآه النواب خلال زيارتهم لموسكو. 

وطالب حجازي، هيئة التنشيط السياحي بتشجيع القطاع الروسي على التحرك بعد إلغاء قرار حظر الطيران إلى شرم الشيخ والمناطق السياحية دون التنفيذ حتى الآن، مؤكدا على أهمية السياحة الروسية التي كانت الأعلى قبل الأزمات السياحية بعد 2011.

وأعلن اتحاد السياحة الروسي، أن استئناف الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية سيكون ممكنا في أواخر أبريل أو أوائل مايو.

وانطلق وفد أمني روسي متخصص في أمن المطارات مؤلف من ثمانية أشخاص يوم 19 يناير، في جولة تفقدية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين تستمر حتى 24 يناير، لمتابعة حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول والمهبط، والتفتيش على طرق إنهاء الإجراءات الأمنية المطبقة على الركاب والعاملين كما ستجرى مفاوضات مع سلطات الخطوط الجوية المصرية جاء وفقا لما نشرتة سبوتنيك الروسية.

وتم إجراء آخر تفتيش للمطارات المصرية من قبل الروس في أبريل عام 2019.
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