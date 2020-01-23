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رياضة

إعلان قائمة منتخب مصر لـ«البوتشي» فى الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

الخميس 23/يناير/2020 - 04:39 ص
منتخب مصر لـ البوتشي
منتخب مصر لـ" البوتشي "
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حسن العمدة
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لرياضة البوتشي المشارك فى الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتي 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة أفريقية عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين بالمسابقات .

وتضم القائمة كلا من : سمية محمود ومني عبد الرحيم وفاطمة عبد العال وجني حسن وولاء عبد المطلب وكريمة محمد وملك وائل ومني عبد الرحيم ومريم السيد محمد وعبد الرحمن فهمي ومصطفي مهدي ومحمود صلاح وحلمي حسام.

فيما يتكون الجهاز الفني من محمد فايق توفيق مديرا فنيا ونهى أبوالفتوح مدربة ووعد السيد حسن مدربة .

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي وتحمل في طياتها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية . 

وبدأت الوفود المشاركة فى الوصول إلى مصر على أن تبدأ غدا الجمعة مرحلة التقسيم التي تكون عبارة عن تقسيم اللاعبين وفقا للقدرة الى مجموعات بحيث تكون مجموعات متقاربة وفقًا للسن والنوع والقدرة وتستمر على مدار يومين يليها بعد ذلك حفل الافتتاح ثم تبدأ فعاليات النهائيات الخاصة بالألعاب .
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