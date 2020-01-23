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رياضة

حازم إمام يوضح دور قناة الزمالك بالنسبة للجماهير واللاعبين وتاريخ النادي

الخميس 23/يناير/2020 - 02:39 ص
حازم إمام
حازم إمام
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محمد رشاد
قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق، إنه سعيد بافتتاح قناة الفريق الأبيض الجديدة، متمنيا التوفيق لكل العاملين بالقناة.

وأضاف حازم إمام، خلال وجوده مع خالد الغندور، "لازم قناة الزمالك تتحدث عن النادى والأشياء الجميلة التى بداخله حتى يعرف جميع الناس من هو نادى الزمالك".

انطلق بث قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم ثم تم عزف النشيد الوطنى ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور المذيعين وعدد من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.

وكان المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة صرح بأن القناة تعد خطوة جديدة في تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادي الزمالك، كما تعتبر القناة جزءا من التعاون بين المجموعة ونادي الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.
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