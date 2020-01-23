حازم إمام يوضح دور قناة الزمالك بالنسبة للجماهير واللاعبين وتاريخ النادي

قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق، إنه سعيد بافتتاح قناة الفريق الأبيض الجديدة، متمنيا التوفيق لكل العاملين بالقناة.





وأضاف حازم إمام، خلال وجوده مع خالد الغندور، "لازم قناة الزمالك تتحدث عن النادى والأشياء الجميلة التى بداخله حتى يعرف جميع الناس من هو نادى الزمالك".





انطلق بث قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم ثم تم عزف النشيد الوطنى ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور المذيعين وعدد من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.



