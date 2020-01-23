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ثقافة

اليوم.. «سيرة حب» تعود من جديد على مسرح البالون

الخميس 23/يناير/2020 - 05:22 ص
صدى البلد
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طارق موسى
يعرض البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، من جديد العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "سيرة حب" في التاسعة من مساء اليوم الخميس على مسرح البالون بالعجوزة، ويستمر عرضها لمدة ١٥ ليلة عرض طوال أجازة نصف العام ماعدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع .

يعد العرض عودة للأصالة وإحياء ذكرى رموز الفن فى مصر، ويسلط الضوء على العديد من المواقف والمحطات الأساسية فى حياة الحاضر الغائب الموسيقار بليغ حمدى، ويؤكد على براءة الموسيقار بليغ حمدى فى قضية السيدة التى انتحرت فى شقته، واضطر إلى الرحيل عن مصر في أعقاب تلك القضية، وعاش متنقلا ما بين لندن وباريس لفترة تجاوزت الخمسة أعوام حتى حصل على البراءة .

العرض من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، والبطولة للفنانين" إيهاب فهمي، رحاب مطاوع، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامي العدل، ناصر عبد الحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هاني عبدالهادي، أحمد الشريف، المطرب تامر سعيد، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبد الرحمن، سناء يسرى" . 

ديكور : محمد الغرباوي، خدع : إيهاب جمعة، إضاءة : شريف البرعى، خبير التجميل : إسلام عفيفى، توزيع موسيقى وقيادة اوركسترا : محمد ابو اليزيد، منفذ الإخراج : محمد شافعي، تأليف : أيمن الحكيم، تصميم استعراضات وإخراج : عادل عبده .
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