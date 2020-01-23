AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد عزيز عثمان.. فنانة كانت سببا في وفاته

الخميس 23/يناير/2020 - 06:19 ص
عزيز عثمان
عزيز عثمان
Advertisements
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزيز عثمان الذي اشتهر بالعديد من الأدوار الكوميدية لعل أبرزها شخصية بلاليكا التى قدمها فى فيلم "لعبة الست" مع نجيب الريحانى وتحية كاريوكا.

                       

تزوج عزيز عثمان من الفنانة ليلى فوزى إلا أن هذه الزيجة أثارت جدلا واسعا وقتها بسبب فارق السن الكبير بينهما، علاوة على أن قصة الحب التى كانت بين ليلى فوزى وأنور وجدى لم تكن خافية على الجميع، ولولا اعتراض والد ليلى على أنور وجدى لكان هو الزوج الأول لها وليس الثانى.

 وعن سر هذا الزواج تقول ليلى: إن عزيز كان صديق والدي، وكان يلعب معنا أنا وإخوتى وكنا نناديه بـ(عمو عزيز)، وعندما تقدم للزواج منى رفض والدى، على الرغم من موافقتى ظنًّا منى أنه سيخرجنى من قبضة أبى.. فضلا عن أنه كان شخصية مرحة جدا، ولا يكف عن المرح.. ولكن بعد الزواج وجدته أشد صرامة من أبى.

 ورفض عزيز طلاقى بعد أن علم برغبة أنور الشديدة فى الزواج منى، لكنه وافق على الطلاق بعد تدخل المخرج فطين عبد الوهاب. 

 وأصيب عزيز باكتئاب حاد ولم يستطع العيش بدونها حتى توفي بعدها بأيام في 24 فبراير عام 1955، عن عمر يناهز 62 عامًا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعافيه من السرطان .. زكى فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل انفصاله عن سعاد حسني.. فيديو

في عيد ميلاد زكى فطين عبد الوهاب.. حقيقة اعتراض ليلى مراد على زواجه من سعاد حسني

بعد ارتباط مادونا بشاب أصغر منها ب 36 عاما .. فارق عمر كبير بين النجمات وأزواجهن

نجمات يرفعن شعار حبيبي أصغر مني.. مادونا ترتبط بشاب يصغرها بـ36 عاما.. ومي كساب تتزوج أوكا رغم فارق السن

في عيد ميلادها | تعرف على زيجات هنا شيحة

في ذكري رحيل ليلي فوزي.. تعرف على عدد أزواجها ومعاناتها مع المرض

ترشيحاتنا

عقب انطلاق القناة.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

حالات لا يجوز إخراج الزكاة فيها.. تعرف عليها

بعد إصابة عايدة عبد العزيز بالزهايمر.. كرمها جمال عبد الناصر وتركت التدريس من أجل التمثيل

شاهد.. لحظة الهجوم على الفنان محمد إمام

شاهد طفلة تقوم بتصرف ذكي للهروب من رجل حاول إيذاءها

لم يعتدّ بقبول الاستقالة.. الأهلى يؤكد انفراد صدى البلد عن رئاسة تركي آل الشيخ الشرفية للنادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكت وبنطلون.. سالي عبد السلام تتألق في أحدث ظهور

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج مع طبيبها المعالج ..صور

شاهد طفلة تقوم بتصرف ذكي للهروب من رجل حاول إيذاءها