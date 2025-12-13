مجدي مرشد: مؤتمر تسويق مخرجات البحوث يعكس إيمان الدولة باقتصاد المعرفة

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب عضو مجلس النواب أن مؤتمر المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار، الذي عُقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يعكس إيمان الدولة المصرية العميق بأن اقتصاد المعرفة والابتكار هو قاطرة التنمية الحقيقية في الجمهورية الجديدة.

وأوضح مرشد- في تصريح اليوم - أن الاهتمام الرئاسي والحكومي بهذا الحدث المهم يبعث برسالة واضحة مفادها أن البحث العلمي لم يعد نشاطًا أكاديميًا منعزلًا، بل أصبح أحد أعمدة التنمية الشاملة، وأداة رئيسية لزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تسويق مخرجات البحث العلمي وربطها بالصناعة يمثل خطوة جوهرية نحو تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات قابلة للتطبيق التجاري، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص عمل نوعية للشباب.

ترسيخ مفهوم الشراكة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي

وأضاف مرشد أن المؤتمر يرسخ مفهوم الشراكة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاعين الصناعي والاستثماري من جهة أخرى، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا.

واختتم الدكتور مجدي مرشد على أهمية دعم بقوة كل المبادرات التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على العلم والابتكار، وتحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030