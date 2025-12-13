آخرهم مرشحو الدوائر الملغاة .. نواب ببرلمان 2020 يستعدون للرحيل بعد الخسارة

يستعد عدد من أعضاء مجلس النواب 2020 لمغادرة البرلمان بعد خسارتهم في السباق الانتخابي الذي أجريت اخر فعالياته في انتخابات الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا وعددها 30 دائرة.

خسائر النواب في انتخابات البرلمان

وشهدت انتخابات مجلس النواب 2025 منذ بدايتها توديع العديد من أعضاء مجلس النواب الحالي، الذين يخوضون انتخابات البرلمان الحالية في مفاجئة لدى البعض.

وبالتزامن مع توديع نواب جدد وإن كان وفق الحصر العددي للدوائر الملغاة الـ 30، نستعرض أبرز تلك الأسماء.

محمد الحسيني، نائب بولاق الدكرور الذي كان عضوا في مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن لكنه خاص الانتخابات مستقلا وخسر بموجب الحصر العددي.

نواب يستعدون لتوديع البرلمان

في المقابل، يودع الذي خاض انتخابات الفردي عن حزب مستقبل وطن عن نفس الدائرة الانتخابات هو الآخر مجلس النواب وهو النائب محمود توشكى الذي خسر بموجب الحصر العددي.

من ضمن النواب الراحلين كذلك، النائب عمرو القطامي المرشح المستقل عن دائرة أكتوبر، ومعه النائب معتز محمود الذي خسر الانتخابات في قنا كمرشح فردي عن حزب الجبهة الوطنية.

كذلك المرشح المستقل عبد السلام قورة، يستعد لتوديع مجلس النواب بعدما أعلن خسارته للانتخابات رسميا.