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اقتصاد

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير

الخميس 23/يناير/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وكالات
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، عن مناقصتها الأولى لهذا العام 2020، لاستيراد كمية 900,000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة مارس- أبريل 2020.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية موزعة على عدد 15 باخرة بواقع 11 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 660,000 طن، و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 240,000 طن.

وأشار إلى أن هذه المناقصة تعد الأولى لهذا العام وتأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي على الشعير والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
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