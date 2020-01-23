نجوم يتعرضون لأزمات صحية مفاجئة.. خالد النبوي يصاب بأزمة قلبية حادة.. عايدة عبد العزيز تعاني من الزهايمر.. وصبري فواز يتعرض لوعكة صحية

آخر تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

نقل الفنانة نادية لطفى إلى المستشفى







تعرض عدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة لأزمات صحية، وكانوا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اهتموا بمعرفة أخبارهم ومتابعة تفاصيل ما وصلوا إليه، ومن خلال هذا التقرير نرصد تفاصيل ما تعرض له هؤلاء النجوم.





خالد النبوي

الفنان خالد النبوي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وهو الأمر الذي استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وكانت منى المغربى، زوجة خالد النبوى، طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعوله"، وحرص عدد كبير من الفنانين على توجيه رسائل دعاء ومحبة للفنان خالد النبوي.

صبري فواز

طمأن الفنان صبري فواز جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية، ونشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وقال: "الحمد الله أنا بخير أزمة صحية وعدت المرارة كانت السبب"، وأضاف: "لكن تمام زي الفل هتروح فين معانا يعني، عمر الشقي بقي".





نادية لطفي

نقلت الفنان نادية لطفى إلى المستشفي إثر خبر وفاة الفنانة ماجدة، ولكن سرعان ما خرجت لتطمئن جمهورها على ما وصلت إليه، وقالت في تسجيل صوتي لموقع The Insider بالعربي: "أنا اليوم أفضل من أمس، انخفضت درجة حرارتي وشفيت من النزلة الشعبية".

وأضافت: "لكن وقع خبر السيدة الفنانة ماجدة كان مؤلما بالنسبة لي لأن هي أستاذة وفي الوقت نفسه لديها صفتان، الفنانة اللي ليها بصمات وتاريخ فني سيظل مرتبطا بأحداث الوطن، وانتماؤها للعروبة وللنماذج التي قدمتها".









عايدة عبد العزيز

تعرضت الفنانة عايدة عبد العزيز للزهايمر، وكان الخبر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت بعض التقارير الصحفية، أن الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز، أصيبت بمرض الزهايمر منذ أربعة أعوام، وبعد وفاة زوجها المخرج أحمد عبد الحليم.