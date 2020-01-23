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تعليم

تعرف على التخصصات الجامعية المتاحة للعمل في بحوث الفلك

الخميس 23/يناير/2020 - 02:52 م
علوم الفلك
علوم الفلك
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نهلة الشربيني
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المجلس القومي للبحوث الفلكية، إن الطبيعة البحثية للمعهد تحتم تلقائية التعاون مع الجامعات المصرية كلها وحتى الأجنبية من خلال الأشراف على رسائل الماجيستير والدكتوراة وتدريب طلاب الجامعات بالتدريب الصيفي أو الزيارات على مدار العام للاطلاع على احدث الأجهزة والإمكانيات البحثية في جميع تخصصات المعهد والتدريب على استخدام الأجهزة بغرض ممارسة الأعمال الحقلية في تخصصات الفلك.



وأضاف القاضي، أنه يوجد العديد من التخصصات في المعهد من كليات العلوم جولوجيا وجيوفيزيا يوجد مهندسين تخصصات إنشائي ومعماري والاتصالات بالأضافة إلى تخصصات الفلك فيوجد خريجي فلك وفيزياء والرياضة والأرصاد الجوية كما يوجد بعض التخصصات التي استحدثت في الجامعات المصرية مثل الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في جميع المجالات من معالجة الصور والبيانات .

وأوضح أن مرصد القطامية الفلكي يعد هو أقدم وأكبر تليسكوب فلكي في الشرق الأوسط والمرأة به قطرها 74 بوصة أي ما يعادل 188 سنتيمتر، حيث يتم تدريب جميع طلابنا وزملائنا في الجامعات المصرية على هذه الأمكانيات بالأضافة إلى المشاريع البحثية التي تجرى بالتعاون معهم في الجامعات.

وأشار إلى أن هناك تواصلا بشكل مستمر مع طلاب الجامعات المصرية ويوجد تواصل مع جميع الجامعات من الصعيد والجامعات الساحلية بحكم انتمائنا لهذه الجامعات التي تخرجنا منها كما اننا لدينا ساتذة مندوبين بهم لتدريب الطلاب وتدريس بعض التخصصات بالمعهد لذلك فيوجد تنسيق وتواصل مستمر مع جميع الجامعات المصرية.


وأكد أن المعهد هو واحد من 11 معهدا تابعين لوزارة التعليم العالي وجزء كبير من ميزانية المعهد مخصص من ميزانية الدولة ولأول مرة هذا العام يتم مضاعفة ميزانية البحث العلمي، ومن خلال الاجتماعات الدولية للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية يتم بشكل مستمر مناقشة الميزانيات والحوافز التي تصرف لأعضاء هيئة البحوث وجميع المميزات والتي كان آخرها قانون حوافز علوم التكنولوجيا والابتكار ويتم مؤخر صدور اللائحة التنفيذية له حيث أن هناك احتواء وتعاون وثيق ودعم من الوزارة لجميع الباحثين وجميع المراكز البحثية التابعة للوزارة، ايضا كان هناك اهتمام من الوزارة بدورنا في خطة وضع الخطة الاستراتيجية للبحث 2030 .
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