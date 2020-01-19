البحوث الفلكية: هزة أرضية جنوب شرق الغردقة بقوة 4.09 ريختر

أكد الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الليلة الماضية هزة أرضية بقوة 4.09 درجة بمقياس ريختر، على بعد 97 كيلومترا جنوب شرق مدينة الغردقة (داخل البحر الأحمر)، لافتا إلى أنه لم تصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.





وقال القاضي - في تصريح اليوم - إن وقت حدوث الهزة كان الساعة 11 مساء و46 دقيقة و12 ثانية بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن إحداثيات الهزة كما سجلتها المحطة هي خط العرض 86ر28 درجة شمالا، وخط عرض 72ر34 درجة شرقا.





وأضاف أن قسم الزلازل بالمعهد يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال الرصد والمراقبة للزلازل الطبيعية والصناعية بأحدث الشبكات القومية لرصد الزلازل، حيث يضم معمل الشبكة القومية للزلازل ومعمل الزلازل العامة، فضلا عن نخبة من العلماء والمتخصصين الذين يقومون بالدراسات والأبحاث التي تخدم كافة المشروعات التنموية القومية الكبرى.





وأوضح أن المركز الرئيسي للشبكة القومية للزلازل يقع بحلوان إلى جانب 7 مراكز زلازل إقليمية تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وهي مركز الزلازل الإقليمي بأسوان، مركز الزلازل الإقليمي بالغردقة ومركز الزلازل الإقليمي بمرسى علم، مركز الزلازل الإقليمي بالخارجة في الوادي الجديد، مركز الزلازل الإقليمي بمدينة برج العرب الجديدة، مركز الزلازل الإقليمي بمرسى مطروح، ومركز الزلازل الإقليمي بالعريش.



