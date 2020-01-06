انضمام مركز البحوث الفلكية لجامعة الطفل إقامة فاعليات مؤتمر الرياضيات وتطبيقاتها بدعوة خبراء أجانب سنويا

انضمام مركز البحوث الفلكية لجامعة الطفل

إقامة فاعليات مؤتمر الرياضيات وتطبيقاتها بدعوة خبراء اجانب سنويا لالقاء محاضرات

إعلان المركز الأوروبى للبحوث النووية CERN عن البرنامج الصيفى









تستعد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعدد من الفاعليات والمنح المهمة التي تقدمها للباحثين الصغار والكبار، حيث اعتمد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الطلاب المسجلين ببرنامج جامعه الطفل للدورة الخامسة 2019/2020 والتي تم الإعلان عنها في يوليو الماضي، وبلغ إجمالي الأطفال المقبولين 3557 تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتي 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي.













وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن هذا العام انضمت 6 جامعات ومراكز بحثية هم جامعة مطروح، وجامعة الاقصر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومى للبحوث، ومركز البحوث الفلكية، وجامعة بدر.





وأكد صقر، أن الدورة الخامسة لبرنامج جامعة الطفل تعد استكمال لما حققة البرنامج من نجاح، والذى ترعاه وتموله أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بحوالي 15 مليون جنية مصري؛ وبلغ إجمالي عدد الطلاب المستفيدين الملتحقين بالبرنامج 16,000 طالب حتى الآن من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار دور الأكاديمية فى نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم واكتشاف ودعم الموهوبين ورعايتهم علميًا فى مراحل مبكرة (ماقبل التعليم الجامعى).





لذا نقدم لكم كيفية اللحاق اطفالكم ببرنامج جامعة الطفل:









* الدخول على موقع جامعة الطفل الالكتروني: http://childuni.asrt.sci.eg/





* اختيار تسجيل جديد، وذلك في حالة أنه لم يكن لديك حساب من قبل على موقع جامعة الطفل





* يقدم كل ولي أمر لأطفاله عبر حساب مسجل على الموقع، واسم المستخدم هو الرقم القومي الخاص بولي الأمر وكلمة المرور للحسابات القديمة هي نفس الرقم القومي لولي الأمر.





* جميع البيانات المطلوبة للتسجيل بجامعة الطفل موجودة في شهادة الرقم القومي للطفل وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وأيضًا اسم المدرسة ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني لولي الأمر والطفل.









واوضح محمود صقر أن البرنامج يساعد الاطفال على اكتساب رؤية عميقة خاصة بالحياة الجامعية عبر ملفات الفيديو والصور الفوتوغرافية والحقائق المثيرة الخاصة بالجامعات المصرية المختلفة والعديدة من إنجازاتها، بالإضافة إلى القدرة على توضيح المفاهيم الخاصة، والتفوق في المعارف والمهارات الجوهرية، والمشاركة الفعالة في حل المشاكل وأداء يتسم بالجودة المرتفعة.









وفي سياق آخر أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار مبادرات الأكاديمية بشأن تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية والتى أصبحت من خلالها الشبكات العلمية القومية المتخصصة إحدى الآليات التنفيذية لها، عن فتح باب التقدم بمقترحات لإنشاء شبكات علمية.













وتهدف إلى تكوين شبكات علمية وطنية تجمع كل المدارس العلمية المصرية في نفس المجال معًا، مع توفير الدعم المادي والفني اللازم لإجراء بحوث وتطوير وبناء القدرات، ووضع الآليات اللازمة للنهوض بالبحث العلمي وتعظيم العائد منه.









وفي سياق متصل أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على حرص الأكاديمية على التواصل والتعاون مع الجهات العلمية المختلفة فى مصر ، وعلى أثر ذلك فإن الأكاديمية ستقوم بعقد المؤتمر الدولى الثالث للرياضيات وتطبيقاتها خلال الفترة 9-11 ابريل 2020 ، والذى تنظمه اللجنة الوطنية للرياضيات بالأكاديمية.









وأشار صقر إلى أن المؤتمر هو مؤتمر سنوى فى علم الرياضيات وتطبيقاتها، ويتم تنظيم المؤتمر بالمشاركة مع الجامعات المصرية والتى تطلب استضافة المؤتمر حيث يتم دعوة عدد (3-5 ) خبراء اجانب سنويا لالقاء محاضرات عامة كما يشارك فيه بعض السادة الباحثين الاجانب سنويا فى المؤتمر.





وفي تعاون مشترك بين الأكاديمية مع الهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمى، حيث أعلن المركز الأوروبى للبحوث النووية CERN عن البرنامج الصيفى لطلاب الدول الأعضاء وغير الأعضاء فى مجالات الفيزياء والهندسة وعلوم الكمبيوتر والرياضيات(Summer Student Programme (Member and Non-Member States) Geneva, Switzerland)، وذلك خلال الفترة من يونية حتى سبتمبر 2020 بجنيف - سويسرا .



