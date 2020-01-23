زاهي حواس: الحضارة المصرية لا تزدهر إلا بمشروع قومي.. والسيسى يكفيه خلق الاستقرار

قال الدكتور زاهى حواس، إن تجمع المصريين القدماء حول فكرة المشروع القومى هو ما ساهم في بناء واستمرار الحضارة المصرية القديمة.





وأضاف الدكتور زاهى حواس،خلال ندوة مناقشة كتاب توت عنخ آمون ملك الملوك بقاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أن الشخصية المصرية لم تتأثر بالمستعمرين على مر العصور، وقوة الشخصية المصرية هي سبب تأثير الشخصية المصرية فى الحضارات الأخرى.





وأشار إلى أن مشروع السد العالى ومشروع قناة السويس الجديدة الذى أقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أحد نماذج المشروعات القومية التى تساهم فى بناء الحضارة المصرية فى العصر الحديث.





ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يكفيه أنه ساهم في نشر الأمان بمصر، ويكفيه أنه ساعد في خلق الاستقرار الذى جعلنا نجلس سويا هكذا بعد أن كانت الدولة المصرية المختطفة فى عهد الإخوان.





وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.





وتحل دولة السنغال كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.





وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان، شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».





وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.





وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.