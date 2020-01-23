AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الخارجية الفرنسية: وضع لبنان الصعب يتطلب إجراءات من الحكومة لاستعادة الثقة

الخميس 23/يناير/2020 - 04:32 م
علم فرنسا
علم فرنسا
Advertisements
نورهان رأفت
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وضع لبنان الصعب؛ يتطلب إجراءات من الحكومة لاستعادة الثقة.

وفي السابق، نقلت صحيفة "الاتحاد" عن رئيس الحكومة اللبناني الجديد، حسان دياب، تحذيره من أن بلاده تواجه «كارثة» اقتصادية. 

وقال حسن دياب  «نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي. في الواقع، نحن أمام كارثة، وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة»، مضيفًا «المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد». 

وأشار دياب إلى «تحديات هائلة» تواجه حكومته، مؤكدًا أن من «حق اللبنانيين أن يصرخوا وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات».

وأفادت بذلك الخبر فضائية "اكسترا نيوز" منذ قليل وسنوافيكم بالتفاصيل..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تصريح لرئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب

حسان دياب: لبنان في العناية المركزة

حسان دياب: لن أعتذر عن تشكيل الحكومة

وزير لبناني: نحن قاب قوسين أو أدنى من إعلان الحكومة الجديدة

أمريكا: ندعوا السلطات اللبنانية بحماية حق التظاهر

رئيس الحكومة اللبناني الجديد يحذر من كارثة اقتصادية

ترشيحاتنا

الإيكونوميست البريطانية توجه صفعة قوية لـ أردوغان

تجار السيارات في مصر يتوقعون حدوث انخفاضات جديدة في الأسعار

الأهلي يعلن قيد أليو بادجي محليا

مباراة الزمالك ودجلة تواجه شبح التأجيل .. اعرف السبب

وليد أزارو مهدد بالغياب عن أول مشاركاته بـ الدوري السعودي

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف..سلمى أبوضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة

كورونا يهدد العالم.. كيف تحمي نفسك من الالتهاب الرئوي القاتل

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور