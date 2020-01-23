الخارجية الفرنسية: وضع لبنان الصعب يتطلب إجراءات من الحكومة لاستعادة الثقة

وفي السابق، نقلت صحيفة "الاتحاد" عن رئيس الحكومة اللبناني الجديد، حسان دياب، تحذيره من أن بلاده تواجه «كارثة» اقتصادية.





وقال حسن دياب «نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي. في الواقع، نحن أمام كارثة، وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة»، مضيفًا «المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد».





وأشار دياب إلى «تحديات هائلة» تواجه حكومته، مؤكدًا أن من «حق اللبنانيين أن يصرخوا وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات».