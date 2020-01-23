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ثقافة

أستاذ جامعة انتا ديوب: العلاقات الثقافية بين الشعوب موجودة من قديم الأزل

الخميس 23/يناير/2020 - 05:06 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قال بابا كار نداك مباى أستاذ التاريخ بجامعة الشيخ انتا ديوب إن شعاره دائما عندما نتخلص من التعصب لا نخاف من الانفتاح على الثقافات الأخرى ويجب أن نكون مستعوبَين ليس فقط مستعوبِين. 

وأكد خلال ندوه بعنوان "الشيخ انتا ديوب المثل الأعلى لأفريقيا" أن علاقتنا ببعضنا البعض بدأت من وراء التاريخ من الإسلام والمسيحية والاستعمارات، فالثقافة بدأت من قديم الأزل تربط الشعوب المختلفة ببعضها، وتشترك مصر في هذه الثقافة فهي واجهة حضارية. 

وختم حديثه بالشكر للشعب المصري والقيادة المصرية على معرض الكتاب الضخم الذي يضم كل هذه الكتب القيّمة، وتوجه بالشكر لوزير الثقافة السنغالي الذي يسعى للارتقاء بالثقافة والانفتاح على العالم. 

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة. 

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي». 

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها  3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
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