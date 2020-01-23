محمد شبانة: 12 مليون جنيه تكلفة إحلال وتجديد نادي الصحفيين بالبحر الأعظم

تنتهى أعمال الترميمات والتطوير بالنادى النهرى للصحفيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، خلال شهور قليلة لا تتجاوز عام، حيث بدأت الترميمات والتطوير للنادى خلال الفترة القليلة الماضية، وجار تنفيذ الشبكات الرئيسية للمرافق وتعلية سطح الأرض عن منسوب النيل.

يدخل نادى الصحفيين، المرحلة الثانية من التطوير، حيث تبدأ الشركة المنفذة والمكلفة من وزارة الشباب والرياضة، مرحلة الإنشاءات خلال الفترة المقبلة، على أن تنتهى من أعمالها مع حلول فصل الصيف المقبل.

ومن جهته، وجه محمد شبانة رئيس تحرير الاهرام الرياضى السكرتير العام لنقابة الصحفيين ورئيس نادى الصحفيين، الشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه اجتمع مع الوزير مؤخرا وشهد الاجتماع اهتماما شديدا منه حيث اكد حرصه على ظهور النادى بأبهى صورة له.

وقال شبانة إن وزير الشباب والرياضة لا يبخل ابدا على شباب الصحفيين بجميع المجالات، مشيرا الى شعوره بحفاوة شديدة من الوزير خلال الاجتماع، ورغبة مؤكدة فى تحقيق طفرة تاريخية بالنادي.

واكد شبانة ان تكلفة تطوير النادى ستتعدى ١٢ مليون جنيه، وان مجلس الادارة بإجتماعه الأخير، وجه الشكر رسميا للوزير على مجهوداته، كما وافق المجلس بجلسته كذلك على قبول جميع الزملاء الصحفيين الذين تقدموا لإكتساب العضوية العاملة، ورفض المجلس رفع قيمة العضوية، على ان تتم مناقشة ذلك عقب استلام النادى بعد التطوير.

وسائل الترفيه بالنادي:

توجد به مساحة كبيرة على ضفاف النيل لاستيعاب عدد كبير من الزملاء وأسرهم، بالإضافة إلى أنه يوجد به كافيه ومطعم، تتوفر به كافة المشروبات والوجبات المختلفة بأسعار مخفضة، وقاعة مناسبات، وساحة علوية أخرى.

المكان متوفر به شاشات عرض وبروجيكتور و"بين سبورت"؛ لعرض مختلف المباريات، ولا توجد أى رسوم من أى نوع، بالإضافة لإقامة حمام سباحة وبارك للأطفال.

كما يوجد بالنادى ملعب كرة السلة، وصالة البلياردو، ولعبة تنس طاولة، وجدارية صور لعمالقة الصحافة الكبار "فاطمة اليوسف، وطه حسين، والعقاد، ونجيب محفوظ"، وبينهم يقف الأخوان على ومصطفى أمين، وأنيس منصور وغيرهم.

ويقع نادى الصحفيين للتجديف والرياضات المائية بشارع البحر الأعظم فى محافظة الجيزة، على بعد أمتار من جزيرة الذهب.

يذكر أن الكاتب الساخر محمود السعدني، تمكن من الحصول على قطعة أرض مطلة على نهر النيل فى الثمانينيات وأطلق عليها نادي الصحفيين النهري وتم افتتاحه في ثمانينات القرن الماضي، بعد انتهاء السعدني من إنشائه من خلال التواصل كبار المسؤولين بالدولة وساعده فى ذلك الصحفي إبراهيم حجازي.

ومن أهم الشخصيات التى حضرت افتتاحه عاطف صدقي، رئيس الوزراء، وإبراهيم نافع والشيخ الطبلاوي وكبار الصحفيين والكتاب والأدباء وقتها.