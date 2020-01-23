بطلة العالم لسباحة الأساتذة: قررت استكمال ممارسة الرياضة في سن الـ 35.. فيديو

قالت سهير العطار سباحة الحاصلة على فضية بطولة العالم في السباحة للكبار - الأساتذة، إنها لم تقرر التوقف عن ممارسة السباحة بعد بلوغها 25 عاما، ولكن كان من الطبيعي آنذاك اعتزال السباحة مع التقدم في السن.





وأضافت سهير العطار في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد": "حياتي الشخصية والعائلية لم تشبع شغفي لرياضة السباحة".





وتابعت سهير العطار: "قررت استكمال ممارسة رياضة السباحة مرة اخرى لنفسي وليس للمشاركة، وأنا في البطولات في عمر 35 عاما".





وأكملت سهير العطار:" في عمر 35 عاما جاءني الكابتن على توفيق أول من فكر في تنظيم بطولة السباحة للأساتذة في مصر وقرر تنظيم بطولة في نادي الجزيرة للسباحة للكبار".





وأردفت سهير العطار: "بدأت مصر تدخل في بطولات السباحة للأساتذة بشكل رسمي في عام 2000".