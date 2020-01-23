بـ الآيس كاب.. هنادي مهنا بإطلالة شتوية انيقة

نشرت الفنانة هنادي مهنا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة.





وظهرت هنادي بإطلالة شتوية ببلوفر صوف باللون الكحلى وآيس كاب أصفر، واعتمدت على مكياج هادئ في الصورة، وتركت شعرها منسدلا بطريقة مميزة.





ويُعرض حاليا للفنانة هنادى مهنا فيلم بنات ثانوي في جميع دور العرض، وهو بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، هنادي مهنا، محمد مهران، هدى المفتي، مايان السيد، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.



