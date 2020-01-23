الصحة العالمية: نثق في قدرة مصر على مواجهة أي فيروس مثل كورونا.. فيديو

قال جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه على الجميع اتباع الإرشادات والإجراءات الوقائية للحماية من الفيروسات خاصة فيروس كورونا.





وأضاف جابور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه علينا تطوير الثقافة الصحية بشكل أكبر من خلال برامج الصحة العامة والمؤسسات والدول لمواجهة الفيروسات.





وتابع: "لا شك لدي على أن مصر مستعدة لمواجهة أي مرض او فيروس مثل فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر على استعداد تام لمواجهة تلك النوعية من الأمراض واثق في إجراءات مص لمواجهة أي وباء محتمل".





وقال جون جابور: "لا يمكن أن نقول أن فيروس كورونا يشكل خطر دولي وإجراءات الصين في مسرح العمليات تساعد على احتواء الفيروس ومنع انتشاره".