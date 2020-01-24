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محافظات

1000 جنيه للسكني.. أسعار التصالح للمتر في مخالفات البناء بـ عين الشمس

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:37 ص
مباني
مباني
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء القاهرة.

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و550 و600 و 800 و1000 و1400 و2000 حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.


وفي حي عين شمس .. جاءت الأسعار كالتالي : 
- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني و 800 للتجاري والإداري و600 للصناعي).

- منطقة "ب"  وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا جاءت أسعار التصالح في المتر ( 800 جنيه للسكني و 600 للتجاري وللإداري و400 للصناعي).

- منطقة "ج" وتضم الشوارع  أقل من ١٠ أمتار  جاءت أسعار التصالح في المتر ( 600 جنيه للسكني و 600 للتجاري و600 للإداري و400 للصناعي).


وعن شوارع كل منطقة جاء أبرزها مايلي :

منطقة "أ" :
شارع جسر السويس - شارع عين- شارع إبراهيم عبد الرازق- شارع أحد عصت - شارع منشية التحرير- شارع متحف المطرية - شارع بن الحكم - شارع ٦ أكتوبر -شارع أحمد عرابى-  شارع الزهراء- شارع العشرين - شارع المعهد العالى الصناعى -شارع ماهر بدوى وأخرى. 

منطقة "ب":
شارع الصرف الصحى - شارع البترول المرج الشرقية - شارع البترول المرج الغربية - شارع الشيخ منصور عزبة النخل- شارع الشيخ منصور المرج الغربية - شارع بطئ الدائرى- شارع ترعة الجبل شارع ترعة إسكندر أبو صير - شارع الجمعية الاستهلاكية - شارع المركز الاجتماعى - شارع وسط البلد - كفر أبو صير -شارع مدرسة حافظ إبراهيم - شارع الشرطة ترعة عنان - شارع درعة برلانت - شارع عودة سلامة وأخرى. 

منطقة "ج":
شوارع فرعى عرض  من 6م -8 م 
شوارع فرعى بعرض أقل من 6 م


كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، طالب نوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء بتوجيه الإنذارات والإخطارات اللازمة لأصحاب العقارات المخالفة التى ينظمها القانون رقم 17 لسنة 2019، والخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك لضمان تنفيذ هذه الأحكام وسرعة الانتهاء من تصحيح وتقنين الأوضاع البنائية المخالفة.

وشدد محافظ القاهرة على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لقطع المرافق عن العقار المخالف تمهيدًا لإزالته على النحو المقرر قانونًا فى حالة عدم تقدم أصحاب العقارات المخالفة بطلبات التصالح عن المخالفات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء المختصة لدراستها والبت فيها من اللجان المشكلة لذلك الغرض، وذلك فى موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ إرسال الإنذار من الحى.

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