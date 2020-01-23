فيرمينو يسجل الهدف الثاني في شباك ولفرهامبتون قبل 5 دقائق من صافرة النهاية

سجل فريق ليفربول الهدف الثاني بالدقيقة 84 في شباك مضيفه ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج "، على أرضية ملعب "مولينيو".





وجاء الهدف الثاني من محاولة مراوغة من صلاح مررها إلى هيندرسون ليمرر الكرة إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها فيرمينو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت إلى داخل شباك ولفرهامبتون على يمين حارس المرمى.





تقدم فريق ليفربول بالهدف الأول مبكرًا بالتحديد في الدقيقة 7، من ركلة ركنية مررها ترنت أرنولد إلى داخل منطقة الجزاء على القائم الأول لمرمى ولفرهامبتون سددها هندرسون برأسية قوية إلى أعلى يمين مرمى باتريسيو.





وجاء هدف التعادل من عرضية متقنة من قبل الإسباني أداما تراوري، ليستقبلها راؤول خيمينيز برأسه في الشباك.





ولم يتذوق فريق ليفربول مرارة الهزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخاض 22 مباراة هذا الموسم، فاز خلالها في 21 لقاء، وتعادل في لقاء وحيد، كان أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1 - 1، في الدور الأول.



