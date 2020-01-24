إستادات تكشف عن امتلاك 6 مشروعات في الوحدة الاقتصادية مع الأهلي.. فيديو

أكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة "استادات" القابضة أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أصر أن يكون أول مشروع في الوحدة الإقتصادية يكون فرع النادي في الصعيد.

وأوضح كامل في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى قائلا: " نمتلك 6 مشاريع في الوحدة الاقتصادية مع الأهلي والخطيب أصر أن يكون أول مشروع هو فرع النادي بالصعيد و عندما تواجدنا في الأقصر لتفقد الفرع تيقنا أن الخطيب على صواب من كمية الحب التي شاهدناها من أبناء الأقصر".

وأشار أن محمود الخطيب سوف يفتتح الفرع الجديد بالأقصر خلال إسبوعين واستمارات العضوية سوف تطرح بداية من يوم السبت.

وبدأ مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة على كافة المستويات من خلال فتح آفاق جديدة نحو المستقبل، بما يخدم جماهير النادى وأعضائه ومحبيه فى شتى المجالات نحو رؤية الأهلي 2045.

وأعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة استادات القابضة لإدارة "وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045" والتى تضم أربعة مشروعات رياضية خدمية واستثمارية، وأصبح المشروع الأول استاد السلام هو استاد النادي الأهلي بموجب حق انتفاع لمدة خمسة وعشرين عامًا، والثانى يحصل النادى الأهلي على حقوق نادى طيبة بالأقصر بموجب حق انتفاع لمدة 25 عامًا.