مصر تجدد حرصها على أمن ليبيا.. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

دول جوار ليبيا تؤكد على رفض التدخل وتدعو لحوار بين الليبيين

الجبير: إيران بدأت بالتصعيد وعليها التوقف عن رعاية الإرهاب

ترامب يعتزم الكشف عن صفقة القرن ويحدد الموعد





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مؤتمر دول الجوار الليبي الذي انطلق بالجزائر أمس الخميس، حيث قال إن مصر تجدد حرصها أمن ليبيا وذلك من منطلق الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق ودول جواره ومنها مصر، مضيفًا أن مؤتمر برلين قدم قبل أيام خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بها.





وشدد شكري على رفض مصر أي عبث بأمن ليبيا وبالأمن القومي لدول المنطقة، كما أكد وجود تنظيمات إرهابية أخرى على الأراضي الليبية يجب محاربتها.





وقالت "الراي" إن وزراء الخارجية المشاركون في مؤتمر "دول الجوار الليبي" المنعقد في الجزائر، الخميس، على رفض أي تدخل خارجي في الأزمة التي تعيشها البلاد، في إشارة إلى التدخلات التركية وإرسالها مرتزقة إلى هناك، مؤكدين على ضرورة حل الأزمة من خلال "الحوار بين الليبيين"، حيث شدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، على أن قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا "ملزمة"، خاصة ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة.





وأضاف أن الجزائر "تتمسك بضرورة حل الأزمة في ليبيا دون أي تدخل خارجي"، مضيفا: "ندعم مبدأ الحوار بين الليبيين كمقاربة لحل الأزمة التي تعيشها بلادهم".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تصريحات وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، خلال حضوره مؤتمر دافوس الاقتصادي، حيث قال إن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، مشددًا: على إيران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب، مضيفًا أن طهران وراء صواريخ ميليشيات الحوثي التي استهدفت السعودية"، قائلًا: "لا نسعى للتصعيد وما زلنا نحقق في هجمات أرامكو".





وعن الأزمة الليبية، قال الجبير إن الرياض تعمل مع الدول العربية والدولية على استقرار ليبيا، و"من الخطر أن تكون هناك تدخلات خارجية في ليبيا".





ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه يعتزم الكشف عن خطة سلام الشرق الأوسط في وقت ما قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في 28 يناير الجاري.









وأوضح ترامب أن إدارته تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين وستتحدث إليهم مجددا، مضيفا "خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة"، قائلًا: "رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية لكنها إيجابية بالنسبة لهم في واقع الأمر ولديهم الكثير من المزايا للقيام بذلك".





دوليًا، أفادت "القبس" بأن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على إيران، استهدفت شخصين وست شركات، قائلة إن ن بين الشركات الستة المستهدفة، أربع لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية.





وأضافت "هذه الشركات نقلت بشكل جماعي مئات الملايين من الدولارات للمساعدة في تمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه الإرهابيين".





وتابعت "الكيانات المستهدفة اليوم تسهل صادرات إيران للبتروكيماويات والنفط، في خرق واضح للعقوبات الاقتصادية الأميركية".







