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طريقة تحضير شوربة الشوفان بدون تكاليف

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

تعد شوربة الشوفان هي إحدى الوصفات المهمة التي يمكن أن تقدميها لأسرتك بدون تكاليف ولذلك نقدم لك طريقة عمل شوربة الشوفان  بالذرة.

المكونات

ذرة - كوب
شوفان - نصف كوب
بصل مفروم - 1
ثوم مهروس - 4 فصوص
نعناع مفروم - ربع كوب
زيت نباتي - ملعقة كبيرة
ملح - ملعقة صغيرة
فلفل أسود مطحون - نصف ملعقة صغيرة
مرق خضار - كوبان


طريقة التحضير
1- سخني الزيت في قدر على النار ثم أضيفي البصل، النعناع والثوم.
2- قلبي المكونات حتى تذبل لحوالى 5 دقائق ثمّ أضيفي الذرة، الشوفان، مرق الخضار.
3- نكّهي بالملح والفلفل الأسود المطحون وحرّكي المكونات.
4- أتركي المكوّنات حتى تنضج على نار هادئة.
5- اخلطي الشوربة في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة ومتمازجة.
6- سخني الشوربة من جديد ثم قدميها.

نصائح
يمكنك إضافة البقدونس أو الكزبرة إلى الوصفة.
أعدّي مع أطيب طبخة أشهى وصفات الحساء، جرّبي مثلًا شوربة الخضار بالكرفس أو شوربة العدس التركية.

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