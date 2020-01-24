طريقة تحضير شوربة الشوفان بدون تكاليف

تعد شوربة الشوفان هي إحدى الوصفات المهمة التي يمكن أن تقدميها لأسرتك بدون تكاليف ولذلك نقدم لك طريقة عمل شوربة الشوفان بالذرة.

المكونات

ذرة - كوب

شوفان - نصف كوب

بصل مفروم - 1

ثوم مهروس - 4 فصوص

نعناع مفروم - ربع كوب

زيت نباتي - ملعقة كبيرة

ملح - ملعقة صغيرة

فلفل أسود مطحون - نصف ملعقة صغيرة

مرق خضار - كوبان





طريقة التحضير

1- سخني الزيت في قدر على النار ثم أضيفي البصل، النعناع والثوم.

2- قلبي المكونات حتى تذبل لحوالى 5 دقائق ثمّ أضيفي الذرة، الشوفان، مرق الخضار.

3- نكّهي بالملح والفلفل الأسود المطحون وحرّكي المكونات.

4- أتركي المكوّنات حتى تنضج على نار هادئة.

5- اخلطي الشوربة في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة ومتمازجة.

6- سخني الشوربة من جديد ثم قدميها.

نصائح

يمكنك إضافة البقدونس أو الكزبرة إلى الوصفة.

أعدّي مع أطيب طبخة أشهى وصفات الحساء، جرّبي مثلًا شوربة الخضار بالكرفس أو شوربة العدس التركية.