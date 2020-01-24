AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بمناسبة عيدهم الـ68.. ماذا قدم البرلمان لدعم رجال الشرطة؟

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
بجملة قوانين الحماية الاجتماعية ودعم الشعب بمختلف فئاته، حرص مجلس النواب على دعم رجال الشرطة في أكثر من مناسبة، وأبرزها الموافقة خلال جلسته العامة في نوفمبر 2019، على مشروع قانون الحكومة بتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة.

وجاء القانون الجديد، توازيًا مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، ما استوجب تعديل قانون الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.

ومنح القانون مزايا عديدة لرجال الشرطة تمثلت في:

- يكون المعاش المستحق في الاستشهاد بما يُعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسى والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- يكون المعاش المستحق في الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة عليها.

- يُراعى عند تسوية المعاش للضباط والأفراد الالتزام بحد أقصى (ثلاث علاوات دورية)، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن (أربعة أخماس الأجر) الذى سوى على أساسه المعاش. 

- عدم تقيد أعضاء هيئة الشرطة المنتهية خدمتهم بمدة الخمس وعشرين سنة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- زيادة مبلغ التعويض التقاعدى للضباط وأفراد الشرطة الذى يُمنح إضافة إلى المعاش من (20 جنيهًا) إلى تعويض تقاعدى شهرى يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير بنسبة لا تجاوز 50% من معاشه المستحق لمدة أقصاها خمس سنوات.

- دعم الخزانة العامة موازنة وزارة الداخلية بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النواب يبحث غدا تحديد موعد مناقشة استجواب وزيرة الصحة بشأن تهالك المنظومة بمستشفى بولاق الدكرور العام.. الأعضاء ينظرون تحسين أوضاع معاشات ضباط الشرطة من شهداء الوطن

البرلمان يبحث موعد استجواب وزيرة الصحة وتحسين أوضاع معاشات ضباط الشرطة اليوم

المعاش يعادل أجر الاشتراك في تاريخ إنهاء الخدمة.. تعديل تشريعي لتحسين معاشات الشرطة

تقديرا وعرفانا لجهودهم.. مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات معاشات الشرطة

النواب يوافق على مجموع تعديلات قانون هيئة الشرطة ويحيله لـ مجلس الدولة

"النواب" يوافق على تعديلات قانون هيئة الشرطة ويحيلها لمجلس الدولة.. ومطالبات بقانون متكامل لمعاشات الشرطة وسط انتقادات حادة للأوضاع المالية.. ونائب: "ابني ضابط برتبة مقدم.. ولسه بصرف عليه"

ترشيحاتنا

الأمور أسهل مع بوبي...ليفربول يواصل احتفاله بـ الفوز أمام ولفرهامبتون

بعد تسجيل لاعب عمره 75 عاما.. إيهاب الكومي يهاجم اتحاد الكرة.. فيديو

كانت ريف القاهرة ويحكمها عمدة.. لماذا سمي حي البساتين بهذا الاسم؟

ميلان يسعى لمواصلة صحوته بـ الدوري الإيطالي على حساب بريشيا

هل تؤدي الجمعة ظهرا حال إدراك الإمام في التشهد الأخير .. مستشار المفتي يجيب

النشرة المرورية الصباحية في شوارع وميادين الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية

أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور