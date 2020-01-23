بمناسبة عيد الشرطة الـ 68 .. زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء "زيارة إستثنائية واحدة فقط"، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 26/1/2020 حتى يوم الخميس الموافق 27/2/2020، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون .





وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الــ 68 ، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .