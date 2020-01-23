AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة الـ 68 .. زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

الخميس 23/يناير/2020 - 04:36 م
عيد الشرطة الـ68
عيد الشرطة الـ68
Advertisements
مصطفي الرماح
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء "زيارة إستثنائية واحدة فقط"، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 26/1/2020 حتى يوم الخميس الموافق 27/2/2020، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون . 

وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الــ 68 ، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة أعياد الميلاد.. وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

ترشيحاتنا

بعد صراع الأهلي وسموحة.. سيراميكا كليوباترا يستعرض مهارات الملواني.. فيديو

في ذكرى رحيل فاطمة رشدي.. تعرف على عدد زيجاتها ونهايتها المأساوية

سيف ضحية عامين من العشق الحرام.. بائعة المناديل ألقت طفلها بالنيل بعدما قتله عشيقها

الأهلي يعلن قيد أليو بادجي محليا

فرج عامر يعلن ضم صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي

رغم اقتراب رحيله.. صالح جمعة يظهر في الأهلي ويتدرب منفردًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف..سلمى أبوضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة

كورونا يهدد العالم.. كيف تحمي نفسك من الالتهاب الرئوي القاتل

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور