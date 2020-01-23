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10 رسائل هامة للرئيس السيسي في احتفالية عيد الشرطة الـ 68

الخميس 23/يناير/2020 - 03:01 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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شيرين عادل
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفال وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الـ 68 لعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.


ووجّه الرئيس السيسي خلال كلمته بالاحتفال عدداً من الرسائل نبرزها فيما يلي:

أبناء الشرطة يحملون جينات بطولية مُتأصلة تنبت بها الأرض الطيبة المصرية.



تحية لكل شهدائنا الأبرار الذين تطوف أرواحهم حولنا، تزهو فى عزة وكرامة.
 

المهام المُقدسة والتضحيات الجسام لا يستطيع حمل أمانتها إلا رجال أشداء يدركون قيمة الانتماء الوطنى. 

الشعب المصري صبر وتحمل قسوة اقتصادية غير مسبوقة .


التاريخ سيتوقف كثيرًا أمام التجربة المصرية النابعة من إرادة الشعب المصري بحسه الوطني.


المُلحمة التى سطرها رجال الشرطة البواسل 25 يناير عام 1952 ستبقى محفورة فى وجدان أبناء هذه الهيئة الوطنية المُوقرة.


أنتم أبناؤها الأوفياء ومصر تتطلع إليكم وإلى دوركم الرائد فى حماية الوطن من كل شر.


 الله يسخر دائمًا لهذا الوطن من يقف حائلا أمام المُتآمرين عليه.


عيد الشرطة هو يوم تمتزج فيه مشاعر الفخر بتضحيات رجال دافعوا عن شرف وطنهم.


العالم كله شاهد  كيف تحولت مصر فى أعوام قليلة إلى واحة أمن واستقرار.

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