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توك شو

السعودية تهاجم إيران: الخطر الأكبر على المنطقة.. تفاصيل

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:02 م
الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودى
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية تقريرا عن تصريحات تخص الشأن الإيرانى لنائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان.

وقال الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودى: إن التهديد الأكبر الذى تواجهه المنطقة والأمن الدولى هو النظام الإيرانى وميليشياته فى المنطقة من جهة وداعش والقاعدة والمنظمات الإرهابية من جهة أخرى.

وأضاف خالد بن سلمان، خلال تقرير خاص عرضته فضائية العربية ، اليوم الجمعة،  نعتقد أن النظام الإيرانى وداعش هما وجهان لعملة واحدة  فهم جميعا يؤمنون بنفس المبدأ وليس بالضرورة إيمانهم بالأيديولوجية ذاتها.

يذكر أن  القوات البحرية الملكية السعودية قد دعمت أسطولها بزوارق تعد الأسرع في العالم، كما تستعد لاستقبال طائرات قتالية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الأمن البحري في الخليج العربي وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للسعودية. 

ولفت  نائب وزير الدفاع السعودى،  أن كلا  النظامين الايراني والداعشى لا يؤمنان بسيادة الدول ويؤمنان بإقامة دولة أيدولوجية عابرة للحدود ولا يحترمان أيضا القانون الدولى .

وأكد خالد بن سلمان،  أنه على الرغم من النظام الإيراني والداعشى يتنافسان أحيانا ويتقاتلان فعندما يتعلق الأمر بنا فنحن العدو المشترك ويتعاونان ضدنا.

يذكر أن  القوات البحرية الملكية السعودية  قد دعمت أسطولها بزوارق تعد الأسرع في العالم، كما تستعد لاستقبال طائرات قتالية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الأمن البحري في الخليج العربي وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للسعودية. 
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