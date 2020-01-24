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رياضة

وزير الرياضة يتوجه إلى تونس اليوم لمؤازرة منتخب مصر لكرة اليد

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:16 م
أشرف صبحى
أشرف صبحى
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ريهام بكير
توجه صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، لمؤازرة منتخب مصر لكرة اليد في مباراة نصف النهائي أمام نظيره منتخب الجزائر الشقيق، وتقام المباراة في الرابعة والنصف عصر اليوم، فى إطار نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال وزير الرياضة إن لديه كل الثقة في تحقيق أبطال مصر الفوز اليوم وحسم تأهلهم لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، والتأهل لنهائي البطولة الافريقية واقتناص لقب البطولة.

وقد أشاد صبحي بالأداء المتميز والبطولى  لمنتخب مصر لكرة اليد والذي قدمه خلال المباريات الماضية في البطولة، مشيرا إلى تقديم كامل الدعم والمساندة لهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الشعب المصري، وإضافة إنجاز رياضي جديد لسجل الرياضة المصرية. 

وقد تمكن  منتخب مصر فى تحقيق الفوز في كل مبارياته بالدور الأول حيث تغلب على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19.

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من، كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

 ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر  وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر  وفى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.
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