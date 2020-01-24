صحيفة إسرائيلية: نتنياهو حصل على هدية القرن.. تفاصيل

اعتبرت صحيفة إسرائيلية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بنشر خطته للسلام التي يطلق عليها صفقة القرن بأنه بمثابة هدية القرن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الجمعة، "تلقى نتنياهو هدية القرن يوم الخميس عندما دعاه نائب الرئيس مايك بينس ومعه زعيم حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات يوم الثلاثاء المقبل حول خطة السلام التي طال انتظارها، والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وبينت الصحيفة أن القرار بمثابة "هدية لعدة أسباب، أولًا من المقرر أن يجري الكنيست يوم الثلاثاء تصويتًا مصيريًا على طلب نتنياهو بالحصانة من المحاكمة بسبب جرائمه المزعومة بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة. هل يتراجع "كاحوال لافان" الآن عن طلب عقد الجلسة بسبب القمة في واشنطن أم أنه سيتمسك بسلاحه؟".

وأضافت أنه في كلتا الحالتين، سيكون اهتمام الشعب لما سيحدث في واشنطن وليس على ما يحدث في الكنيست، فهناك، من المتوقع أن يقدم الرئيس دونالد ترامب وفريق السلام بقيادة صهره جاريد كوشنر تفاصيل الخطة إلى نتنياهو وجانتس ثم يمهدان الطريق لضم غور الأردن وربما أكثر".

ولفتت إلى أنها "هدية لأنه على الرغم من دعوة جانتس، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي بنس أشار إلى أن الدعوة تم توجيهها بناءً على طلب نتنياهو، وبعبارة أخرى، نتنياهو يبدو وكأنه قائد حقيقي، وليس زعيمًا يلعب ألعابًا سياسية صغيرة عندما يتعلق الأمر بمسائل ذات أهمية استراتيجية مثل خطة ترامب للسلام".

وعلى ذلك فقد رأت الصحيفة أن "جانتس في موقف صعب، فمن ناحية، ستكون غريزته هي رفض الدعوة، لماذا يلعب دورا في لعبة نتنياهو؟ الجميع في السياسة الإسرائيلية، وخاصة في حزب الليكود التابع له، يعرفون أن نتنياهو ليس سياسيًا كريما".

وقالت "ماذا يمكن أن يحدث في هذه الحالة؟ في 3 مارس ، اليوم التالي للانتخابات. يعرف نتنياهو أن فرص اليمين في الفوز بـ 61 مقعدًا في الانتخابات المقبلة ليست عالية، وفرصته الوحيدة لتشكيل ائتلاف هي جعل غانتس يوافق على تشكيل حكومة وحدة".

وأضافت "الأمريكيون هم السماسرة جمعوا مناحيم بيغن وأنور السادات في البيت الأبيض في عام 1979، وجمعوا اسحق رابين وياسر عرفات في عام 1993والآن ، في عام 2020 ، سيكونون قد جمعوا نتنياهو وغانتس في المكتب البيضاوي".

وختمت "جيروزاليم بوست "بالقول "سيقدم ترامب خطة سلام مواتية واتفاق دفاع ومن يعرف ماذا. كل ما عليك القيام به، كما يقول، هو تشكيل ائتلاف. من سيكون قادرًا على قول لا؟".