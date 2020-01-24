AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو حصل على هدية القرن.. تفاصيل

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:14 م
نتنياهو حصل على هدية
نتنياهو حصل على هدية القرن
Advertisements
سمر صالح

اعتبرت صحيفة إسرائيلية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بنشر خطته للسلام التي يطلق عليها صفقة القرن بأنه بمثابة هدية القرن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الجمعة، "تلقى نتنياهو هدية القرن يوم الخميس عندما دعاه نائب الرئيس مايك بينس ومعه زعيم حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات يوم الثلاثاء المقبل حول خطة السلام التي طال انتظارها، والمعروفة باسم "صفقة القرن".

 

وبينت الصحيفة أن القرار بمثابة "هدية لعدة أسباب، أولًا من المقرر أن يجري الكنيست يوم الثلاثاء تصويتًا مصيريًا على طلب نتنياهو بالحصانة من المحاكمة بسبب جرائمه المزعومة بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة. هل يتراجع "كاحوال لافان" الآن عن طلب عقد الجلسة بسبب القمة في واشنطن أم أنه سيتمسك بسلاحه؟".

 

وأضافت أنه في كلتا الحالتين، سيكون اهتمام الشعب لما سيحدث في واشنطن وليس على ما يحدث في الكنيست، فهناك، من المتوقع أن يقدم الرئيس دونالد ترامب وفريق السلام بقيادة صهره جاريد كوشنر تفاصيل الخطة إلى نتنياهو وجانتس ثم يمهدان الطريق لضم غور الأردن وربما أكثر".

 

ولفتت إلى أنها "هدية لأنه على الرغم من دعوة جانتس، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي بنس أشار إلى أن الدعوة تم توجيهها بناءً على طلب نتنياهو، وبعبارة أخرى، نتنياهو يبدو وكأنه قائد حقيقي، وليس زعيمًا يلعب ألعابًا سياسية صغيرة عندما يتعلق الأمر بمسائل ذات أهمية استراتيجية مثل خطة ترامب للسلام".

 

وعلى ذلك فقد رأت الصحيفة أن "جانتس في موقف صعب، فمن ناحية، ستكون غريزته هي رفض الدعوة، لماذا يلعب دورا في لعبة نتنياهو؟ الجميع في السياسة الإسرائيلية، وخاصة في حزب الليكود التابع له، يعرفون أن نتنياهو ليس سياسيًا كريما".

 

وقالت "ماذا يمكن أن يحدث في هذه الحالة؟ في 3 مارس ، اليوم التالي للانتخابات. يعرف نتنياهو أن فرص اليمين في الفوز بـ 61 مقعدًا في الانتخابات المقبلة ليست عالية، وفرصته الوحيدة لتشكيل ائتلاف هي جعل غانتس يوافق على تشكيل حكومة وحدة".

 

وأضافت "الأمريكيون هم السماسرة جمعوا مناحيم بيغن وأنور السادات في البيت الأبيض في عام 1979، وجمعوا اسحق رابين وياسر عرفات في عام 1993والآن ، في عام 2020 ، سيكونون قد جمعوا نتنياهو وغانتس في المكتب البيضاوي".

 

وختمت "جيروزاليم بوست "بالقول "سيقدم ترامب خطة سلام مواتية واتفاق دفاع ومن يعرف ماذا. كل ما عليك القيام به، كما يقول، هو تشكيل ائتلاف. من سيكون قادرًا على قول لا؟".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النواب العرب بالكنيست.. ورقة للمناورة أم فزاعة يتبادل نتنياهو وجانتس التهديد بها؟

استفزاز جديد للعرب.. نتنياهو يأمر بضم غور الأردن

ساعات على انتهاء تفويض جانتس.. نتنياهو يجهز مفاجأة لـ ليبرمان.. فشل الجهود الأخيرة لتشكيل حكومة إسرائيل.. وهجوم على بيبي بسبب جر تل ابيب لانتخابات ثالثة

انتخابات ثالثة.. ليبرمان يكشف حل إسرائيل الوحيد للخروج من الأزمة

استقالة نتنياهو وعفو من رئيس إسرائيل عن تهم فساده| تفاصيل

أخبار إسرائيل.. الكنيست يبدأ حل نفسه تمهيدا للانتخابات الثالثة.. اكتشاف قضية فساد خطيرة بجهاز أمني إسرائيلي.. ليبرمان جانتس وبيرتس يهاجمان نتنياهو.. وحزب الليكود يقرر إجراء انتخابات داخلية

ترشيحاتنا

بسبب قضية عزل ترامب.. تهديد أعضاء الشيوخ الأمريكي بالقتل

بشاير الخير.. مصر على موعد مع مفاجأة اقتصادية 2020

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020

أرادت التجميل فأصابتها التشوهات.. سيدة تصاب بالعمى والسبب حقنة

بكين ترحب بمشاركة خبراء مصريين لحصار فيروس كورونا داخل الصين

كانت ريف القاهرة ويحكمها عمدة.. لماذا سمي حي البساتين بهذا الاسم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سك العملة تشارك بجناح متميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية